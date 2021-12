Nach Glascontainer auch Telefonzelle gesprengt: Wer hat was gesehen?

Talentierte und eifrige Sprenger können sich in der Granitstadt Schrems ja an sich Berufskarrieren aufbauen. Derzeit treiben es Unbekannte aber zu weit: Sie halten die Bevölkerung parallel zu zwei soeben gefassten 17-Jährigen – die in einigen Waldviertler Gemeinden Mistkübel in die Luft gejagt hatten – seit Tagen mit massiven Sachbeschädigungen in Atem. Am 28. Dezember wurde ein Glascontainer, am 29. Dezember gar eine Telefonzelle gesprengt. Die Polizei bittet um Hinweise.