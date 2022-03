100 Jahre NÖ: Die Schicksalstage von 1938 im Bezirk Gmünd

Am 12. März 1938 marschierten die Nationalsozialisten schwer bewaffnet in Österreich ein. Feierlichkeiten zum Einmarsch ließen auch im Bezirk Gmünd nicht lange auf sich warten: In Weitra traten am 12. März im Rathaus die Führungsmitglieder der NSDAP zu einer Festsitzung zusammen; in Litschau fand am 13. März ein Fackelzug der NSDAP statt, an dem etwa 1.500 Personen teilnahmen. Am Sonntag nach der Machtergreifung Hitlers gab es durch Gmünd einen Fackelzug, abschließend folgte eine Siegesfeier mit Sprechchören.

Im Herbst 1938 wurden die deutschen Gebiete Böhmens und Mährens ins Deutsche Reich eingegliedert („Münchner Abkommen“). Die tschechischen Bewohner von České Velenice forderte man teils gewaltsam zur Flucht ins Landesinnere auf. Für die Nationalsozialisten ging mit der „Rückholung“ des Gmünder Bahnhofes samt Hinterland lange Gefordertes in Erfüllung: Seit Ende des Ersten Weltkriegs und dem Vertrag von St. Germain propagierten sie die Grenzziehung als großes Unrecht an der Bevölkerung des Bezirkes.

Bald folgte der Zweite Weltkrieg: Tausende Männer aus dem Bezirk wurden an die Fronten geholt, viele wurden vermisst, fielen im Gefecht oder gerieten in Gefangenschaft. Große Angst verfolgte die Menschen zu Hause. Mitte/Ende September 1938 hatten bereits fast alle Juden den Bezirk Gmünd in Richtung Wien verlassen. Der Völkermord gegen die Juden gipfelte im Bezirk in die Zeit des Gmünder Lagers für ungarische Juden Ende 1944/Anfang 1945.

Bis 23. März 1945 war der Bezirk Gmünd als direkter Kriegsschauplatz verschont geblieben. Doch an diesem Tag wurden Gmünd und der Bahnhof im heutigen České Velenice bombardiert. 2.228 Soldaten aus dem Bezirk Gmünd wurden an der Front getötet, 336 Zivilisten bei einem Bombenangriff auf Gmünd. 485 Juden kamen im Judenlager um. Alleine aus der Bezirkshauptstadt kamen 17 jüdische Bürger in einem Konzentrationslager ums Leben.

