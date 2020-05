Der Wirtschaftspädagoge Reinhard Preißl aus der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Seyfrieds, bis zur Pensionierung 40 Jahre lang als Professor für kaufmännische Fächer an der Waidhofner HAK tätig, begann im Ruhestand mit regionaler Heimatforschung. Nach der Festschrift zur 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Seyfrieds arbeitete er nun die Vergangenheit der örtlichen Pfarre auf.

Nachdem Preißl fast 30 Jahre lang mit Alois Böhm die alljährliche Seyfriedser Brünnl-Wallfahrt mit jeweils etwa hundert Teilnehmern organisiert hatte, musste diese heuer wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die frei gebliebene Zeit nutzte er, um sein 128 Seiten umfassendes Buch über Kirche, Pfarre und Priester von Seyfrieds fertigzustellen. Darin erfährt man die Ereignisse und die bewegte Geschichte, liest über Umbauten und Umgestaltungen des im zwölften Jahrhundert errichteten Gotteshauses.

Zu den Wurzeln der Pfarre

Er sei nicht nur historisch sehr interessiert, sondern habe sich auch immer schon für die Seyfriedser Kirche interessiert, sagt Reinhard Preißl: „Sie war mir immer wichtig. Ich wollte die Wurzeln der Entstehung finden und die Entwicklung zusammenstellen – das geht am besten in einem Buch!“ Er hat nicht nur an die 40 historische Werke nach Informationen über die Kirche durchsucht, sondern vielfach auf originale Quellen in Archiven zugegriffen.

Der erste schriftliche Beweis für die Existenz der Pfarre Seyfrieds stammt aus dem 14. Jahrhundert. Seyfrieds wird schon in der Lonsdorfer Matrikel des Bistums Passau erwähnt, für die Verleihung dieser Pfarre waren damals drei Pfund Pfennige an Passau zu entrichten. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der Saalraum der romanischen Kirche gotisch umgestaltet. Die noch heute vorhandenen Kreuzrippengewölbe stammen aus dieser Zeit.

Letzter Seyfriedser Pfarrer trat zum Protestantismus über

Preißl fand ein Bildnis des Notariatsinstruments vom 12. Mai 1495, das nach dem Tod des Weitraer Dechanten Wolfgang Topler aufgenommen worden war und erstmals den Namen eines Seyfriedser Pfarrers nennt. Die Reformation im 16. Jahrhundert mit all ihren Umwälzungen und Komplikationen führte zum Ende der alten Pfarre Seyfrieds, ihre letzter Pfarrer war Leopold Gürtner. Er war 1550 als Vicarius nach Seyfrieds gekommen, hatte hier eine Frau, trat nach 1579 zum Protestantismus über.

Während des Dreißigjährigen Krieges war ab 1637 Jakob Reginald von Malmedie, Pfarrer von Heidenreichstein, im Auftrag des Propstes auch für die Betreuung von Seyfrieds zuständig. Als er 1645 an der Pest starb, sollte er am frei gelegenen Friedhof der Kirche Seyfrieds begraben werden, aber der Propst protestierte dagegen energisch, so wurde er schließlich beim Pfarrerkreuz an der Waidhofner Straße in Heidenreichstein beerdigt.

Nun wurde Seyfrieds bis zur Neugründung der Pfarre durch Joseph II. im Jahre 1784 durch die Pröpste von Eisgarn oder deren Vikare betreut. In der Stiftskirche Eisgarn finden sich die Grabplatten einiger dieser Vikare.

Das Pfarrleben bis heute

Von allen Lokalkaplänen und Pfarrern ab 1784 finden sich im Werk biografische Daten. Ein historischer Leckerbissen ist das bisher unveröffentlichte Kircheninventarium von 1837. Darin wird detailliert die damalige, ganz andere Ausstattung der Kirche, einschließlich der umfangreichen Sammlung an Musikinstrumenten angeführt. Wichtige Ereignisse im Pfarrleben sind bis zum Covid-19-Ausbruch verzeichnet.

Erhältlich ist das Buch um 20 Euro plus Versandkosten via Mail an buch.seyfrieds@a1.net