NÖN-Talentesuche in Schrems: Stella Maria & Julian kamen weiter

Das diesjährige Casting zur Talente-Show der NÖN für den Bezirk Gmünd fand am 28. September im Saal der Raiffeisenbank Schrems statt. Leider waren nur zwei Kandidatinnen und ein Kandidat am Start – für die nächste Runde am 27. Oktober im Stadtsaal von Zwettl (19 Uhr, freier Eintritt) qualifizierten sich letztlich die 14-jährige Wahl-Gmünderin Stella Maria Barghouty und der zehnjährige Rock-Gitarrist Julian Bretterbauer.

Barghouty hatte, wie berichtet, bereits im Vorjahr ihr Glück versucht (hier mehr dazu: Stella Maria Barghouty: Out bei NÖN-Talenteshow als Initialzündung). Inzwischen hat sie sich enorm weiterentwickelt – auch dank einer Zusammenarbeit mit Monika Ballwein – und auch schon mehrere Konzerte gegeben, besonders für karitative Zwecke. Bleibe sie hinsichtlich Ausbildung am Ball, dann könne ihr eine große Karriere bevorstehen, zollte Andy Marek ihrer Darbietung Anerkennung.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der erst zehnjährige Rockgitarrist Julian Bretterbauer aus Heidenreichstein, dessen Vater früher mit einer Band in Aserbaidschan musiziert hat. Der junge Bursche hat bereits eine enorme Fingerfertigkeit mit hoher Geschwindigkeit, trat unter anderem auch schon bei Biker-Treffen auf. Nicht nur Andy Marek, sondern auch Thomas Breit und die Vertreter der Raika waren vom Fingerspiel des Youngsters auf den Gitarrensaiten begeistert – ebenso davon, dass er neben Rock auch Blues spielt.

Als weitere Kandidatin stand die 33-jährige Nici Knezivic aus Wien vor Andy Marek, der gemeinsam mit Thomas Breit die Vorentscheidung traf. Nicis Talent ist das Rappen, was sie bei ihrer Vorführung bewies. Sie wird im kommenden Jahr als Fixstarterin im Nahebereich Wien berücksichtigt werden: Nici würde dort, wo viele ihrer Fans und Freunde mitkommen könnten, aufgrund der größeren Bekanntheit erheblich mehr Chancen haben als im Waldviertel, hielten die Juroren fest.