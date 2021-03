Dass es sich der in Österreich seit 1946 ausgestorbene und nach 2001 wieder angesiedelte Seeadler in entlegenen Streifen des Waldviertels langsam gemütlich macht, ist hinlänglich bekannt.

NOEN, Tamaras Momentaufnahme

Einer verdatterten Hobbyfotografin flog das scheue Wappentier mit fast einem Meter Körperlänge und der Flügelspannweite von mehr als zwei Metern aber nun sogar direkt in Gmünd – der dichtest bebauten Stadt des oberen Waldviertels – um die Ohren.

„Plötzlich sah ich etwas Größeres. Alles ging sehr schnell.“ Hobbyfotografin Tamara bekam statt Enten einen ausgewachsenen Seeadler vor die Linse

Mysterien um geschützte Tiere. Der Mensch wird oft als Haupttodesursache des streng geschützten Greifvogels genannt – natürliche Feinde hat er nicht. Verschwanden im mystischen Waldviertel Wolfsrudel nach hysterischen Debatten scheinbar unbemerkt von der Bildfläche, so wurde für einen im Bezirk Waidhofen vergifteten Seeadler immerhin ein Schuldiger gefunden. Ein Jäger wurde verurteilt. Dennoch meidet der „König der Lüfte“ die menschliche Zivilisation erwartungsgemäß.

Stark frequentierter Gmünder Hausteich. Umso bemerkenswerter ist die Begegnung einer Gmünderin, die unter „Tamaras Momentaufnahme“ eine eigene Fotoseite auf Facebook betreibt: Beim Spaziergang rund um den ganzjährig hoch frequentierten Harabruckteich, wo in Nachbarschaft zum Bahnhof reger Siedlungsbau herrscht und ein Rundweg auch nachts ausgeleuchtet wird, wollte sie vor einigen Tagen vormittags auf Höhe des Naturfreunde-Spielplatzes Vögel fotografieren.

„Plötzlich sah ich etwas Größeres. Alles ging sehr schnell“, erzählt Tamara, immer noch beeindruckt. Dieses große Dunkle kam aus Richtung Fuchsteich angeflogen. Sie habe nicht die Zeit gehabt, die Parameter der Kamera in eine geeignete Konstellation zu bringen, hat geistesgegenwärtig aber so stark wie möglich herangezoomt und im Serienmodus draufgehalten. Zuhause erst habe sie nach Bildbearbeitung und Internet-Recherche gesehen, dass das imposante Tier ein Seeadler war, der sich im Vorbeidüsen einen Karpfen aus dem Teich geschnappt hatte.

Sender geben Aufschluss auf Wege des Seeadlers. Tamara habe tatsächlich einen „adulten“, also ausgewachsenen, Seeadler vor die Linse bekommen, bestätigt Benjamin Watzl, Leiter der „Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz im Waldviertel“ im Verein Ökokreis.

Ornithologe Benjamin Watzl: „Riesenchance“ für Spaziergänger J. Brand

Watzl arbeitet eng mit dem WWF zusammen, bekommt im Rahmen eines gemeinsamen Besenderungs-Projektes etwa Aufenthaltsorte, Flughöhe, Wanderrouten oder Paarungsverhalten einiger Tiere im Waldviertel direkt auf den Laptop.

Er weiß natürlich vom bereits recht verbreiteten Vorkommen im dünnbesiedelten, gewässer- und futterreichen Waldviertel, besonders ganz oben im Raum Litschau und im Bereich des Truppenübungsplatzes Allentsteig.

NOEN, Tamaras Momentaufnahme

In Heidenreichstein hat der Naturpark den Seeadler im Vorjahr aus Freude über dessen Comeback im Hochmoor ins offizielle Logo implementiert.

17 Brutpaare, aber „die besseren Plätze sind belegt.“ Seeadler brauchen nicht nur in Bodennähe viel Platz – ein Horst hat oft einen Durchmesser von eineinhalb Metern und eine Höhe von 80 Zentimetern – sondern auch in der Luft. Der Raumanspruch liege bei etwa 50 bis 100 km 2 , sagt Watzl zur NÖN, und: „Die besseren Plätze sind im Waldviertel alle belegt.“ 17 Brutpaare seien hier dokumentiert, fast die Hälfte des Bestandes in ganz Österreich. Er glaubt, dass es sogar einige Horste mehr gibt. Ganz oben im Grenzraum werde teils schon mit einer Fläche von 25 km 2 das Auslangen gefunden.

Fotojagd während der Brutzeit als Gefahr für Nachwuchs. Ein Adlerhorst erfreut Watzl auch im Gebiet des Stiftes Zwettl, wo er als Forstmeister seine Leidenschaft mit seinem Brotberuf verbinden kann. Im Raum zwischen der Bezirkshauptstadt Gmünd und Gebharts sind drei Brutpaare dokumentiert – von zweien weiß er den Ort des Horstes, jenes an der Gmünder Teichkette konnte sein Nest bisher vor dem menschlichen Auge verbergen.

Das ist kein Nachteil: Rücksichtslos durch den Wald ziehende Fotojäger scheuchen den Vogel auf. Sie können damit gerade in der aktuellen Brutzeit gefährlich sein. „Die Eier müssen permanent warm gehalten werden. Ist ein Nest wegen einer Störung etwa bei der Nahrungssuche zu lange unbesetzt, kann der Embryo absterben“, berichtet Watzl. Ein aufgescheuchter Seeadler kommt nicht mehr so schnell wieder zum Horst zurück. Daher missfällt die massive Schadholz-Problematik durch den Druck zur Aufarbeitung auch dem Wappentier. Watzl: Ein Drittel des Nachwuchses in den Wäldern des Waldviertels sei 2020 so verloren gegangen.

Erster König der Lüfte in einer Stadt. Andererseits nimmt der Ornithologe doch eine zunehmende Toleranz gegenüber menschlichen Räumen wahr. Im Bereich von Pilz- bzw. Neuteich (auch Teile der Gmünder Teichkette) seien Adler nur 200 m von Wanderwegen entfernt sitzend gesehen worden: „Das spricht für ihre Anpassungsfähigkeit, wenn man sie in Ruhe lässt, ihnen nicht nachstellt.“

Dass sich einer sogar in den städtischen Raum wagt, ist allerdings selbst dem digital mit den Wegen der Könige der Lüfte vernetzten Benjamin Watzl neu. Ihm ist für Zentraleuropa kein solcher Fall bekannt.

Auch WWF-Experte Christian Pichler kennt keinen vergleichbaren Fall. Warum? „Die letzten etwa hundert Seeadler in Europa hatten nach den Jahren der Bejagung nur überlebt, weil sie die scheuesten waren. Diese Eigenschaft gaben sie in ihrer Genetik weiter.“ Er rechnet aber damit, dass nun der Besuch des einen mutigen Gmünder Adlers kein Einzelfall bleiben wird.

Er appelliert im Zusammenleben mit dem neuen Mitbewohner an die Vernunft der Jäger und der Bevölkerung: „Seid stolz auf dieses imposante Tier und erfreut euch seiner Ästhetik. Eine gesunde Natur macht auch den Menschen gesund.“