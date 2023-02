Streit in Linienbus in Gmünd eskalierte: Fahrer landete im Spital

„Es ist alles sehr schnell gegangen“, sagt der 38-Jährige im NÖN-Telefonat. Seine Identität gibt er zu seinem Schutz nicht preis. Probleme habe es mit den öfters zwischen Gmünd und Schrems verkehrenden Halbstarken offenbar südländischen Hintergrundes – seiner Einschätzung nach zwischen 14 und 17 Jahre jung – schon mehrfach gegeben, auch bei anderen Kollegen. Am Tag vor dem Zwischenfall habe einer die Bustür blockiert, ihn damit am Weiterfahren gehindert.

Am 10. Februar sei es nach Zustieg beim Bahnhof Gmünd kurz nach 20 Uhr schließlich zum Rauswurf gekommen. „Ich sah im Rückspiegel, wie sie die Beine auf die vordere Rückenlehne legten. Weil sie der Aufforderung, diese runterzunehmen, nicht nachkamen, habe ich sie bei der Haltestelle in der Schulgasse zum Verlassen des Busses aufgefordert“, schildert der Lenker. Danach sei einer der Jugendlichen aufgesprungen und habe ihm einen Kinnhaken versetzt: „Sie schmissen mich aus dem Bus, traten auf mich ein. Ich konnte mich überhaupt nicht wehren, achtete nur noch darauf, meinen Kopf zu schützen.“

Dank für Hilfe aus der nahen Fahrschule

Als aus der nahen Fahrschule schließlich mehrere Helfer heraneilten, ließen die Burschen demnach von ihrem Opfer ab und verschwanden. Der verdatterte Lenker stieg noch einmal in den Bus, die Helfer alarmierten Rettung und Polizei. Im Krankenhaus sei eine zertrümmerte Kniescheibe am rechten Bein diagnostiziert worden, ansonsten habe er keine weiteren Verletzungen erlitten, sagt er – „ein Wunder angesichts dieser rohen Gewalt. Ich möchte nicht wissen, was herausgekommen wäre, wenn die Helfer nicht eingegriffen hätten.“ Er bedankt sich bei ihnen daher auf diesem Weg für ihr couragiertes Einschreiten.

Die NÖN hat seitens der Polizei noch keine Angaben zu dem Vorfall. Der Wissensstand des 38-Jährigen ist aber, dass das Quartett bereits ausgeforscht sei – und behaupte, es sei vom Fahrer selbst angegriffen worden. „Das war garantiert nicht der Fall. Ich wollte deeskalieren, sie in Schrems rauslassen und einfach die Tour zu Ende fahren“, betont er.

Entscheidung über Operation offen - wie die Zukunft als Busfahrer

Ein Nachspiel hat die Causa für ihn auf jeden Fall: Während der Woche muss er ins Horner Spital, wo entschieden werden soll, ob eine Operation am Knie erforderlich und überhaupt schon möglich ist, die Schürfwunde darüber müsse zuerst verheilen. „Für zwei Monate falle ich auf jeden Fall komplett aus“, schüttelt er den Kopf. Muss operiert werden, so müsse er ein Jahr später für eine Folge-OP zum Entfernen der Drähte wieder unters Messer.

Er fragt sich, ob er nach dem Erlebten psychisch je wieder fähig sein wird, sich hinters Steuer eines Busses zu setzen. In eine Psychotherapie will er sich definitiv begeben.

