Altnagelberg, Wien: Raiffeisen-Holding NÖ-Wien wird Partner von "Neoh"

Laut Angaben der Alpha Republic GmbH, dem Unternehmen hinter Neoh, gehe es um ein Investment im mittleren siebenstelligen Bereich.

Darüber hinaus will die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Neoh als strategischer Partner bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen. „Um unser ambitioniertes Ziel eines Naschregals ohne Zusatz von Zucker zu erreichen, haben wir noch viel vor – und der Weg dahin wird uns einiges abverlangen“, sagt Manuel Zeller: „Umso wichtiger ist es, die besten Partner an Bord zu haben. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unterstützt nicht nur unsere langfristige Vision, sondern bringt ein enormes strategisches Netzwerk ein, von dem wir stark profitieren wollen.“

„Innovation vorantreiben, Potenzial prüfen“

Seit dem Markteintritt Ende 2017 verfolgt Neoh einen Wachstumsplan und beschäftigt mittlerweile knapp 20 Personen. „Wir stellen uns innovativen Themen und sehen uns als Partner und Ermöglicher des heimischen Unternehmertums. Wir wollen unter anderem die Innovation von Neoh gemeinsam weiter vorantreiben und deren zukünftiges Potenzial in neuen Kundensegmenten prüfen. Kurz gesagt: Ideen wie diese passen gut in unser Portfolio“, betont Michael Höllerer, Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien. Das frische Kapital will Neoh vor allem in die weitere Marktdurchdringung in Deutschland fließen lassen.

Entgegen vieler Markttrends liege ein erfolgreiches erstes Quartal hinter dem Unternehmen, erklärt Manuel Zeller. Man erwarte heuer einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro. „Mit unserer Zuckerersatzformel ENSO, die in unterschiedlichsten Produkten angewendet werden kann, haben wir einen Innovationsvorsprung in der Branche“, sagt er: „Mit der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, haben wir unseren Wunschpartner bekommen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.