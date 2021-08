Es wird langsam ernst um das derzeit größte Projekt zur Schaffung neuen Baulandes im Bezirk Gmünd: Der Ankauf der Fläche für insgesamt 64 Baugründe im Eck zwischen Schloss, Autohaus Gatterer und Ausfahrt Hollenstein ist abgewickelt, in den nächsten Tagen sollen die ersten Parzellierungspläne stehen – und dann gleich die ersten 14 Gründe samt Straße gepflockt werden. Auch die Frage nach der Ableitung des Regenwassers ist geklärt: Es wird kein Oberflächenkanal gebaut.

Wir werden hier künftig einen der modernsten Entwässerungs-Standards erfüllen.“ Karl Schützenhofer, Bürgermeister Kirchberg

Für Probe vier Löcher gegraben

Gerade der Umstand, dass die Beschaffenheit des Bodens selbst ein Versickern starker Regenmengen ohne Kanalisation ermöglichen soll, freut Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP), nachdem die Pläne der Marktgemeinde im Vorfeld auch wegen Bedenken zur Entwässerung auf etwa 70.000 m 2 Grund einige Kritik geerntet hatten. Er spricht von Probebohrungen und Wässerung mit 8.000 Litern Wasser für zwei involvierte Planungsbüros, an vier Stellen war dafür jeweils eineinhalb Meter tief gegraben worden.

„In einem Loch war das Wasser trotz Grundwassers aus der anderen Richtung innerhalb von 35 Minuten versickert, im zweiten dauerte es 90 Minuten, und in den beiden anderen Löchern dreieinhalb Stunden“, sagt Schützenhofer: „Das ist ein tolles Ergebnis, zumal wir nirgends auf Granit gestoßen sind. Wir werden hier künftig einen der modernsten Entwässerungs-Standards erfüllen.“ Geplant ist nun, ein Versickerungsnetz über das gesamte Siedlungsgebiet zu ziehen. Dabei sollen laut Bürgermeister unter Grünstreifen zwischen Fahrbahnen und Gehsteig Versickerungs-Einrichtungen geschaffen werden, um Oberflächen rasch ableiten zu können, ohne dass an anderer Stelle jemand zu viel abkriegt. Gebaut werden soll so, dass zumindest die Niederschläge eines 30-jährigen Hochwassers gespeichert werden und geordnet abfließen können.

Vermessung und Pflockung noch im August

In den nächsten Tagen soll es hinsichtlich des um 1,2 Millionen Euro durch die Marktgemeinde Kirchberg erworbenen Areals Schlag auf Schlag gehen. Der Kauf ist laut Bürgermeister Schützenhofer bis auf die Grundbuch-Eintragung bereits abgewickelt. In den nächsten Tagen wartet demnach die Vermessung, wobei die ersten 14 Bauplätze parzelliert und auch die Verkehrsflächen für insgesamt etwa 40 Bauparzellen vermessen werden sollen. Danach können sie bereits in den Verkauf gehen. „Damit sich Interessenten schon etwas vorstellen können, werden die ersten 14 Parzellen und die Fahrbahn gleichzeitig bereits gepflockt.“

Die ersten drei Bauwerber können schon sehr bald loslegen

Schon vor dem offiziellen Startschuss für das große Siedlungsgebiet können erste drei Grundstücke verkauft werden. Schützenhofer: „Diese wurden bereits in der Vergangenheit vermessen, die drei Bauwerber sind gefunden und warten nur noch darauf, dass der Ankauf durch die Gemeinde im Grundbuch vermerkt ist – damit an sie weiterverkauft werden kann.“

Insgesamt soll das Bauland wie berichtet in drei Tranchen vermessen und an künftige Häuslbauer verkauft werden.