Weitraerin Katharina Prager ist „Miss Earth Austria“

Werbung

Katharina Prager, über deren Antreten bei der Miss Earth-Wahl Austria die NÖN bereits berichtet hat, wird somit Österreich bei der internationalen Miss-Earth-Wahl im Herbst auf den Philippinen vertreten.

Was die 19-Jährige zu ihrem Sieg bei diesem Schönheitswettbewerb, der den Fokus auch auf Umwelt und Nachhaltigkeit legt, sagt, wie es beruflich mit ihr weitergeht, lest ihr in der NÖN am Mittwoch.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.