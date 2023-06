Musik-Gütesiegel für die Mittelschulen Gmünd und Weitra

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungsdirektor Karl Fritthum und der Fachinspektor für Musik und Kreativität Andreas Gruber zeigten sich von den musikalischen Aktivitäten der beiden Schulen begeistert und übergaben an die Direktoren Hubert Prinz (Weitra) und Josef Gratzl (Gmünd) die Dekrete und Auszeichnungen.

Eine der Voraussetzungen zur Erlangung des Gütesiegels „Singende klingende Schule“ war die Teilnahme am Bezirks- oder Landesjugendsingen. Der Chor der MS Weitra unter der Leitung von Ingrid Weber nahm erfolgreich am Bezirksjugendsingen in Gmünd teil, der Chor der Musikmittelschule Gmünd stellte unter Leitung von Anita Haslinger sein Können beim Landesjugendsingen in Grafenegg unter Beweis. Die Schulen haben bewiesen, dass sie der traditionellen Aufgabe der Wissensvermittlung gerecht werden und auch in jungen Menschen das Verständnis für Kultur und Kunst fördern.