Schlag bei Litschau: Telefonzelle wird zu Bücherschrank

Vor dem Feuerwehrhaus in Schlag soll in den kommenden Wochen ein neuer Bücherschrank entstehen. Eine alte Telekom-Telefonzelle wird in einen Büchertausch umfunktioniert.

Der Verein „unSCHLAGbar“ organisiert und betreut die Aktion, von der Stadtgemeinde Litschau werden Regale zur Verfügung gestellt. Demnächst soll die alte Telefonzelle noch vom Verein gestrichen werden, Bücher konnte der Verein bereits aus dem Freundeskreis sammeln. Zur Eröffnung soll es einen Heurigen geben“, wie Petra Holbach, Obfrau von „unSCHLAGbar“, erklärt.

„Wir wollen mit unserer Aktion die Leute wieder mehr zum Lesen animieren. Durch das Gib-Eins-Nimm-Eins Prinzip werden die Bücher außerdem recycelt“, sagt sie. Wer bereits Bücher abgeben möchte, kann das bei ihr in Schlag machen. Hanna Düchler

