NBG Fiber GmbH beantragte Sanierungsverfahren

D ie NBG Fiber GmbH mit Sitz in Gmünd im nördlichen Waldviertel hat am Freitag am Landesgericht Krems einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht.