Schulen im Bezirk Gmünd spüren Pandemiefolgen

Wieder geht ein Schuljahr zu Ende – und wieder war es von Herausforderungen aufgrund der Covid-Pandemie geprägt. Insbesondere bei Kindern und in Familien, wo es zuvor bereits Probleme gab, hätten sich diese während der Pandemie verschärft, berichtet Alfred Zauner von der schulpsychologischen Beratungsstelle für Zwettl und Gmünd: „Die Lockdowns waren eine Riesenbelastung.“

Zuhause seien manche Kinder in eine Lethargie gefallen. Die Tagesstruktur, die es in der Schule gibt, fehlte. „Es ist immens wichtig, dass der Lebensraum Schule zur Verfügung steht“, sagt Zauner. Vor allem in der Pubertät sei die Gemeinschaft sehr wichtig und Social Media eben kein Ersatz.

„Man spürte, dass Kinder das Soziale nicht mehr so gewohnt waren und merkte, wie wichtig, Gemeinschaft in der Schule ist“, sagt auch die Gmünder Volksschul-Direk torin Beatrix Skoll: „Das Bilden von Klassengemeinschaften war zum Teil erst jetzt möglich.“ Großer Dank gebühre Lehrern und Eltern: „Ohne dieses Miteinander wäre vieles nicht möglich gewesen.“

Doris Adensam, Direktorin der Volksschule und Mittelschule Heidenreichstein, bleibt das Schuljahr als herausfordernd in Erinnerung. Oft seien Lehrer wegen Quarantäne ausgefallen, Klassen teilweise von vielen Infektionen getroffen worden. Psychische Auswirkungen ortet sie eher bei Mittelschülern: „In diesem Alter kommt es verstärkt raus. In der Volksschule kannten viele Schule gar nicht anders.“

Fernlehre ist für Lehrer und Schüler mittlerweile nichts Neues mehr, trotzdem waren auch der Weitraer Mittelschuldirektor Hubert Prinz und sein Team früh für Präsenzunterricht: „Fürs Soziale und den Lernprozess ist das enorm wichtig. Lehrer sehen sofort, wenn Kinder etwas nicht verstehen und können reagieren.“

Auch heuer wird wieder eine Sommerschule angeboten, im Bezirk Gmünd an den Volksschulen Gmünd, Heidenreichstein, Schrems, Mittelschulen Gmünd I und Schrems und im Gym. Trotz der Herausforderungen resümiert Bildungsmanager Alfred Grünstäudl: „Es freut mich, dass sich unsere Schulen an vielen Wettbewerben beteiligt haben und Auszeichnungen erreichen konnten. Ich sehe das als Beleg für die gute Qualität der Schulstandorte in der Bildungsregion und für das hohe Engagement der Pädagogen.“

