Backwelt Pilz: Millionen-Investition steigert Energie-Selbstversorgung

Eine „bodenlose Frechheit der Bundesregierung gegenüber Klein- und Mittelunternehmen, die in Österreich ihre Steuern zahlen“ beklagt Johannes Pilz als Geschäftsführer der Backwelt Pilz in Schrems. Konkret ärgert ihn, dass Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im Vorjahr einen Energiekostenzuschuss für die ersten beiden Quartale des Jahres 2023 ankündigte, die im dritten Quartal beantragbar sein sollten – eine Antragstellung aber selbst in der Mitte des betreffenden Quartals gar nicht möglich ist.

Johannes Pilz fühlt sich als Arbeitgeber von etwa 80 Beschäftigten in einer extrem energieintensiven Grundversorgungs-Branche mit seinen Anliegen nicht ernst genommen, „bis heute ist nicht einmal eine Richtlinie für den angekündigten Zuschuss ersichtlich. Keine Ahnung, ob es diese überhaupt jemals geben wird. Es ist höchste Zeit für eine Umweltstrategie der Bundesregierung mit Hirn und Hausverstand.“ Auf das Problem war davor bereits von mehreren Seiten, auch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung NÖ, eindringlich aufmerksam gemacht worden, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach Ende Juli von noch laufenden Verhandlungen Kochers mit dem grünen Koalitionspartner über „letzte Details“.

Nachhaltigkeit als „Ährensache“: Das Ziel im Auge behalten

Vom Kurs abbringen lässt man sich in der Backwelt Pilz trotz der Ungewissheiten nicht. Für das Familienunternehmen sei nämlich nicht nur Qualität, sondern auch Nachhaltigkeit „Ährensache“, schmunzelt Johannes Pilz. – Sehr nachhaltig, und noch dazu sehr hilfreich am Weg zu etwas mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt ist ein 2022 angelaufenes Photovoltaik-Projekt. Decken PV-Module auf den Firmendächern mit insgesamt 500 KWp bereits ein Zehntel des Stromverbrauchs, so fließen aktuell etwa 1,4 Millionen Euro in die Errichtung eines weitläufigen Solarparks samt erforderlicher Infrastruktur mit weiteren 1.000 kWp auf der Freifläche zwischen Backwelt und Bundesstraße B30.

Lieferengpässe verzögern Bau des Solarparks

Die Erdarbeiten für den Geländeausgleich wurden bereits vorgenommen (Pilz: „Eine optisch saubere Lösung war uns wichtig“), Verkabelungen und Erdungsleitungen sind genauso vorhanden, und eine stattliche Menge an PV-Paneelen türmt sich auch schon am Firmengelände. Fehlt genau was noch? „Die Unterkonstruktionen, etwa zwei Meter lange Erdspieße“, erklärt Geschäftsführer Pilz. Die haben bis zu zwölf Wochen Lieferverzug, wodurch sich der Projektabschluss noch hinauszögert. Pilz geht aber davon aus, dass die Realisierung noch heuer erfolgen kann.

Unweit des Kreuzungsbereichs von B2 und B30 in Schrems-Kottinghörmanns werden Dach und Außenbereich der Backwelt Pilz dann einen Solarpark bilden, dessen Kapazität jene des großen Solarparks an der B41 in Hoheneich sogar um die Hälfte übertrifft. Und trotzdem wird der dadurch gewonnene Ökostrom nur ausreichen, um etwa 30 Prozent des Bedarfs durch Selbstversorgung zu decken – werden in dem hochmodernen Backwerk doch täglich bis zu 500.000 Weckerl und 60.000 Brotlaibe (mit Natursauerteig aus der Heimatregion) für Handelsunternehmen, Discounter, Gastro-Großhandel und Tankstellen-Shops vorgebacken und tiefgekühlt.

Nachhaltig bald per Zertifikat

Aber auch dieses Vorbacken und Tiefkühlen der Teiglinge sieht Pilz als Puzzlestein für das Thema Nachhaltigkeit: Aufgebacken wird bedarfsabhängig, das reduziert die Verschwendung durch Überproduktionen. Außerdem nennt er die Förderung des Bodenaufbaus mit landwirtschaftlichen Partnern, Ressourcen-Schonung etwa durch LED-Beleuchtung und laufende Umstellung auf Elektro- bzw. Hybridmobilität, recycelbare Verpackung, Rohstoff-Zulieferung als Lose-Ware bzw. im wiederverwertbaren Großgebinde oder die Grünanlage am Firmengelände mit Obstgarten, Biotop, Bienenweide & Insektenhotel.

Immerhin gut 100 kg Blütenhonig erzeugen die eigenen Bienen pro Jahr. Zuletzt war die Backwelt Pilz wie berichtet auch unter den ersten Beteiligten im „Förderkreis Hochmoor Schrems“, mit dem der durch die Teuerung bedrängte Naturpark unterstützt wird. Für das Nachhaltigkeitsthema strebt die Backwelt auch zwei Zertifikate an: Die Vorbereitungen für die Energiemanagementzertifizierung nach ISO 50001 sind angelaufen, für das Jahr 2024 wird auch die Umweltmanagementzertifizierung nach ISO 14001 ins Auge gefasst.