Maskenpflicht: Im Thermenrestaurant oftmals unklar

In den Becken der Badewelt ist das Tragen einer Maske nicht nötig – im Thermenrestaurant aber sehr wohl: „Wir wollten uns etwas zu essen und trinken holen, aber dann hieß es, dass es ohne Maske nichts gibt.“

Dass es deswegen Unklarheiten und auch Unverständnis gibt, ist kein Einzelfall, wie Sole Felsen Welt-Geschäftsführer Bernhard Strohmeier bestätigt: „Wir können nichts für die Regelungen, so steht es nun einmal in der Verordnung. Diese sieht vor, dass in der Gastronomie Maskenpflicht gilt – und somit auch am Buffet in einem Thermenrestaurant.“

Das den Gästen zu erklären, sei manchmal schwierig: „Die Mitarbeiter sind mehrmals täglich damit konfrontiert und müssen sich sogar beschimpfen lassen. Leider wirkt sich das auch irgendwann negativ auf ihre Motivation aus – obwohl es nicht ihre Schuld ist“, betont er.

