SPÖ-Kritik an Gmünder Stadtführung: „Muss zu Zusagen stehen“

Langer weg zur Beckensanierung. Die Betreiber hatten wie berichtet die Stadt um Hilfe bei der Finanzierung der 1,5 Millionen Euro schweren Generalsanierung samt Neubau des in den Außenbereich führenden Beckens gebeten. Das gehe trotz gewinnbringenden Betriebes nicht ohne Kredit, den es für die Betreiber nicht gibt, weil die Immobilie als Sicherheit nicht ihr, sondern den neun Kleinregionsgemeinden um die Stadt Gmünd als Hauptbesitzerin gehört. Also war vereinbart worden, dass die Stadt den Kredit aufnimmt, die Betreiberin in zehn Jahren alle Raten und Zinsen zurückzahlt. Für die Stadt bestätigten Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer im Spätherbst 2022 diesen Willen schriftlich – mit einem Zusatz, es bedürfe für die rechtsgültige Vereinbarung und Aufnahme eines Darlehens noch des Gemeinderatsbeschlusses.

2022 wurde es nichts mehr mit dem Kredit, im März 2023 kam er auf die Tagesordnung im Gemeinderat – und wieder runter. Weil, wie den Betreibern aus dem Stadtamt mitgeteilt wurde: Das Land NÖ lehnt den Deal ab – die Gemeinde dürfe für private Betreiber kein Darlehen aufnehmen. Danach gab‘s keinen Kontakt mehr. Die Sanierung wurde vertagt, für 2023 läuft laut Geschäftsführer Bernhard Strohmeier die Zeit davon.

„ÖVP hat niemanden mit eingebunden.“ „Man muss mit Erstaunen feststellen, wie die Stadtregierung mit unserem Top-Ausflugsziel umgeht. Die ÖVP regiert die Stadt Gmünd mit absoluter Mehrheit und hat in die Verhandlungen mit dem Betreiber niemanden mit eingebunden“, schreibt SPÖ-Stadtrat und Klubsprecher Thomas Miksch per Aussendung. Scheitere eine „vernünftige“ Lösung um das für ihn neben der Blockheide wichtigste touristische Aushängeschild, so trage die ÖVP um Helga Rosenmayer „die volle Verantwortung“. Mache man Zusagen, müsse man dazu stehen. „Hätte die SPÖ so gewirtschaftet, hätte es nie ein Sole-Felsen-Bad gegeben.“ Als dieses 2006 eröffnet wurde, stellte die SPÖ noch den Stadtchef.

Reinhard Langegger fordert eine Sicherstellung der Finanzierung, „damit die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden können“. Und Michael Bierbach: „So geht man mit einer Erfolgsgeschichte nicht um.“ Das Verhalten „der ÖVP-Stadtregierung“ überrasche über die Gemeindegrenzen hinweg.

Einzinger streicht Wert für die Region hervor. So meldet sich aus Brand-Nagelberg, mit geringem Prozentsatz Mitbesitzerin der Immobilie, Bürgermeister Georg Einzinger (SPÖ). Die Badewelt mit ihrer „einzigartigen Saunalandschaft“ sei ein Leitbetrieb, der der Region hohe Bekanntheit eingebracht habe. Aber: „Die vergangenen Jahre und die zahlreichen Besucher haben ihre Spuren hinterlassen. Der derzeit schlechte bzw. teilweise sogar gefährliche Zustand des Außenbeckens muss dringend behoben werden.“ Von einem auch künftig gut ausgestatteten Bad als Frequenzbringer würden neben Gmünd auch die umliegenden Gemeinden profitieren – zumal ein hoher Anteil der etwa 200 Beschäftigten aus angrenzenden Gemeinden stamme.

Die große Sole-Relax-Lagune, die aus dem Inneren des Bades nach außen führt, muss saniert werden. Foto: Sole-Felsen-Welt

Preis: „Lassen uns dieses Vorzeigeprojekt nicht über Presse schlechtmachen“

Für die ÖVP hält Klubobmann Martin Preis auf NÖN-Nachfrage fest, dass alles versucht worden sei, um das Darlehen auf die Tagesordnung der März-Sitzung im Gemeinderat zu bekommen – der Punkt jedoch abgesetzt werden musste, weil das Land NÖ dafür keine Genehmigung erteilte.

„Wir lassen uns dieses Vorzeigeprojekt aber nicht über die Presse schlechtmachen“, betont Preis: „Wir werden mit den Betreibern das Gespräch suchen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eine Lösung finden – wie wir sie immer gefunden haben. Damit die Erfolgsgeschichte des Sole-Felsen-Bades wie gewohnt fortgesetzt werden kann.“

Den von Bürgermeisterin Rosenmayer via NÖN angekündigten „runden Tisch“ zwischen allen Beteiligten inklusive politischer Opposition soll es im Lauf dieser Woche geben.

