„#YesWeCare“: Menschenkette mit 250 stillen Teilnehmern in Gmünd

Anders als am Vortag gab es am 19. Dezember weder Megafone, noch Reden, noch Parolen, noch Parteischriftzüge oder ein sonstiges Programm. Während unter dem Motto „#YesWeCare“ bundesweit Kerzen in die Fenster gestellt wurden, versammelten sich in der Conrathstraße vor dem Gmünder Klinikum etwa 250 Teilnehmer, die Menschenkette reichte über mehrere hundert Meter.

Ziel der Organisatoren war es, ein Zeichen der Solidarität mit dem im Kampf gegen die Covid-Pandemie seit Monaten und zuletzt wie berichtet wiederholt durch Pöbeleien von Maßnahmen-Gegnern geforderten Gesundheitspersonal zu setzen. Mit einer Schweigeminute wurde der bisher bundesweit mehr als 13.400 Coronatoten gedacht.

Organisator Oberlechner: Anliegen bei vielen sehr ausgeprägt

Im Vorhinein habe er kaum abschätzen können, wie viele Leute kommen würden, sagt Organisator Christian Oberlechner zur NÖN: „Es geht darum, dass möglichst wenige an Covid sterben und dass man Gesundheitspersonal einfach nicht beschimpfen darf, sondern ihm den Rücken stärken sollte.“ Er denke, dass diese Anliegen bei vielen sehr ausgeprägt seien.

Auch Michael Böhm, ärztlicher Standortleiter am Klinikum, habe ihm für die stille Kundgebung gedankt, freut sich Oberlechner: „Wenn so viele Leute dort stehen und schweigen, dann ist das schon etwas Besonderes.“ Ob es nochmal eine ähnliche Veranstaltung geben wird, das hänge von „#YesWeCare“ ab: „Wenn sie so etwas noch einmal machen, dann würde ich mich vielleicht wieder anschließen.“