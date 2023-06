Auszeichnungen & Ehrungen beim Sommerfest der Mittelschule Weitra

In der Mittelschule Weitra wurde am 16. Juni das alljährliche Sommerfest gefeiert. Unter den zahlreichen Gästen begrüßte Direktor Hubert Prinz neben den Bürgermeistern Patrick Layr (Weitra), Peter Höbarth (St. Martin) und Otmar Kowar (Unserfrau) die Direktorin des Schulzentrums Gmünd, Cordula Krammer, den Schulqualitätsmanager der Bildungsdirektion NÖ, Fritz Laschober, die Kolleginnen der Volksschulen Weitra, Großschönau, Harbach und Unserfrau sowie Helene Eschelmüller, Leiterin des Kindergartens Kalvarienberg, mit ihrem Team.

Ein herzliches Danke für die jahrelange Zusammenarbeit sprach Direktor Prinz den Kooperationspartnern der Schule aus: Thomas Hobiger, Regionalleiter der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, Gottfried Strondl, Präsident des Goldclubs Weitra und Peter Poiss vom Tennisclub Weitra.

Für die hervorragende Organisation zeichneten die beiden Vertreterinnen des Elternvereins, Karin Kreindl und Sandra Leb-Stangl verantwortlich. Direktor Prinz bedankte sich bei ihnen ebenso wie bei Gerhard Edinger, dem Trainer für Jugendgolf, für die langjährige Unterstützung. Für besondere Leistungen wurden im Rahmen des Festes einige Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Schulqualitätsmanager Fritz Laschober überreichte das ECDL-Base Certificate an Lenny Stangl, Lara Mladek, Leon Appel, Leonardo Tzanetakis und Maximilian Krenn.

Für ihr großartiges Engagement beim Apfelverkauf wurden Sophie Thaler und Marie-Luise Pöcher geehrt. Den Österreichischen Schwimmausweis übergab Bürgermeister Peter Höbarth an Philipp Hipp, Melvin Kleinrath, Nico Floh, Felix Fasching, Samuel Fuchs, Julian Fuchs, Philipp Decker, Anna-Maria Bruckner, Olivia Fischer, Samantha Gebharter, Elenor Müllauer, Theresa Neugschwandtner, Lena Edinger, Theresa Hochstöger, Marlene Thaler und Emma Kranz.

Das Sprachzertifikat in Englisch „A2 Key of Schools“ wurde von Bürgermeister Otmar Kowar überreicht an Lisa Anderl, Annalena Glaser, Laura Graf, Helena Haider, Lara Klein, Leonie Möslinger und Leonardo Tzanetakis. Das Sprachzertifikat „English Top Talents 2023“ überreichte Bürgermeister Patrick Layr an Sebastian Feiler, Annalena Glaser, Laura Graf, Lara Sophie Mladek, Helena Haider, Marius Piringer, Florian Wachter und Lenny Stangl.

Der Circus Aros, der in der Nachbarschaft gastierte, spendete 10 Freikarten. Bei der Verlosung gewannen Marlene Thaler, Theresa Hochstöger, Natalie Fölk, Marlena Müllauer und Florian Friedl. Der Goldclub Weitra stellte vier Golfbags zur Verlosung zur Verfügung. Die Gewinner waren Lukas Cenkowitz, Joe Möslinger, Niklas Röhrnbacher und Jannik Nachförg.

Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Der Bubble-Soccer und der Bungee-Run (gestiftet vom Elternverein) begeisterten die Kinder. Hoch hinaus ging es mit dem Einsatzwagen der FF Wultschau, die FF Weitra zeigte eine eindrucksvolle Brandschutzübung. Beide Feuerwehren waren kurz vor dem Fest zu einem Einsatz gerufen worden.

Die Schülerinnen und Schüler sorgten gemeinsam mit Eltern und Lehrkräften für das leibliche Wohl und bereiteten köstliche Erdbeerbowle und ausgezeichneten Eiskaffee zu. Musikalisch begleitet wurde das rauschende Fest von der ersten und zweiten Bläserklasse der NMS Weitra unter der Leitung von Reinhard Bauer.