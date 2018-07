Ein Naturschauspiel der ganz besonderen Art wird am 27. Juli geboten: eine totale Mondfinsternis gepaart mit einer Marsopposition.

„Dieses Zusammentreffen von Mondfinsternis und der Marsopposition ist ein ganz seltenes Ereignis“, erklärt Günter Stöckl von der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft, die natürlich zu einer Sonderführung in der Sternwarte Höhenberg einlädt.

Start ist um 20 Uhr. Schon beim aufgehenden Mond ist ein kleiner Teil verdeckt. Er tritt um 20.24 Uhr in den Erdschatten ein, um 21.30 Uhr ist die totale Mondfinsternis komplett zu sehen. Diese dauert bis 23.14 Uhr. Um 0.19 Uhr endet dieses Naturschauspiel, der Mond ist nach dem Kernschattenaustritt wieder komplett sichtbar. „Da der Mond nahezu durch den zentralen Kernschatten läuft, kommt es zu einer besonders starken Abdunkelung des Mondes. Das gibt es in dieser Form in diesem Jahrhundert nicht mehr“, zeigt Stöckl auf.

„Dazu stehen direkt neben dem Mond auch noch Jupiter und Saturn, das macht die Mondfinsternis noch interessanter“, weiß Stöckl.

Erst 2033 kommt der Mars wieder so nahe

Die Marsopposition muss man in dieser Nacht auch bewundern. Der Mars steht genau in einer Linie zu Erde, Mond und Sonne. „Dadurch strahlt der Mars so hell wie sonst nicht und man sieht auch ohne Fernrohr die rötliche Farbe dieses Planeten“, betont der Fachmann. Ein solches Ereignis werde es erst wieder im Jahr 2033 geben.

Der Himmel über Höhenberg hat also am Abend des 27. Juli einiges zu bieten – aber nur, wenn klares Wetter herrscht. Sollte das nicht sein, braucht man auf die nächste Mondfinsternis nicht lange warten. Diese gibt es am 21. Jänner 2019.