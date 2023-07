Krieg und Liebe: Bühne Heidenreichstein widmet sich einem alten Thema

„Es ist die Zeit der 1.000 Handgriffe, die noch zu tun sind – und daneben proben wir auch noch“, sagt Rupert Wurz. Unter seiner Regie studieren die Laiendarsteller das Stück ein, frei nach Friedrich Schillers klassischem Drama.

Mit diesem beschäftigte sich Wurz intensiver, als er seiner Nichte Anna-Katharina Wurz, die den Monolog der Johanna für die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule probte, Feedback geben sollte. „Wir haben das x-mal wiederholt, ich bin immer mehr reingekippt“, sagt er. Das war noch vor der Covid-Pandemie. Nach dem Lesen des gesamten Textes und einer Nachdenkpause entschied er sich, das Stück auf die Bühne zu bringen: „Es geht um Krieg und Liebe – mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, wie aktuell der Stoff jetzt ist.“

Originaltext stark gekürzt

Die Geschichte handelt von der historischen Figur der Jeanne d'Arc, die in einer späten Phase des Hundertjährigen Krieges die französischen Truppen gegen die Engländer führt. Das Bauernmädchen sieht sich nach einer Erscheinung auserkoren, ihr Vaterland zu verteidigen, und wird nach einigen erfolgreichen Schlachten als Heldin gefeiert. Als sie sich in einen Engländer verliebt, zweifelt sie an sich und ihrer Vollkommenheit. In den eigenen Reihen wendet sich die Stimmung gegen sie, schnell wird aus der gefeierten Heldin eine Verräterin, der man Hexerei vorwirft.

Rupert Wurz hat viele historische Ankerpunkte des Original-Schiller-Textes weggelassen und diesen stark gekürzt, so dass zwei Stunden Aufführungszeit geblieben sind. Die Schauspieler stehen trotzdem vor einigen Herausforderungen: Dieser Text, 1801 uraufgeführt, ist weit weg von unserer heutigen Alltagssprache und auch nicht im Versmaß geschrieben und deshalb wahrlich nicht leicht zu lernen. Für die Zuseher ergeben sich aber keine Verständnisprobleme der gespielten Szenen, nicht mehr gebräuchliche Begriffe wurden „übersetzt“.

Sport-Schutz als moderne Rüstung

Modern ist hingegen die Inszenierung, Rüstungen wird es auf der Bühne keine geben. „Eine unserer ersten Entscheidungen war, wir verzichten auf historische Kostüme“, sagt Wurz. Um Personen zuordnen, Freund und Feind bei einem Konflikt unterscheiden zu können, brauche man Uniformen. „Beim Fußball sind das die Trikots – die kann man auch wechseln und plötzlich gehört der Teamkollege zum Gegner. Unsere Rüstungen sind Eishockey-Protektoren.“

Neben der kriegerischen Auseinandersetzung steht der Kampf einer Mutter gegen ihren Sohn, der Grund ist eine persönliche Befindlichkeit: „Der Konflikt ist von außen völlig irrational – man hätte auch drüber reden können.“ Dazu kommt der innere Konflikt der Johanna als Kriegerin wie auch junges Mädchen, das sich in einen gegnerischen Soldaten verliebt.

In der Heidenreichsteiner Inszenierung wird sie von zwei Schauspielerinnen gleichzeitig verkörpert: Anna Pichler aus Schrems und Franziska Popp aus Heidenreichstein. Weitere Mitwirkende sind die großteils langjährigen Mitglieder. Die jüngsten helfen teils im Backstagebereich mit. Premiere ist am 4. August, bis dahin legen alle Hand an, damit auf und hinter der Bühne jedes Detail stimmt und jeder Handgriff sitzt.

Weitere Vorstellungen am 5., 10., 11., 12., 13., 14. und 15. August, jeweils um 20.30 Uhr im Pfarrhof Heidenreichstein.