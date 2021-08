Einige Gemeinden im Bezirk Gmünd feiern heuer wie bereits im April berichtet ihren 50. Geburtstag. Die Gemeinde Reingers ist eine davon, ging sie doch mit Beginn des Jahres 1971 aus den vier kleinen Gemeinden Hirschenschlag, Illmanns, Leopoldsdorf und Reingers hervor. Anlässlich dieses Jubiläums ist vor kurzem eine Sonderausgabe der Gemeindenachrichten erschienen. Verfasser Werner Hanko erzählte der NÖN, wie es dazu kam.

Werner Hanko: „Vereinigung war ein enormer Entwicklungsschub für die Gemeinde.“ privat

Etwas Besonderes zum Jubiläum. Die 50-jährige Geschichte der Gemeinde wurde auf kompakte 48 Seiten zusammengefasst. Ganz schön schwierig, oder? „Manches musste man natürlich ausblenden und es mag sein, dass manche denken, es fehlt etwas, während es anderen wiederum zu viel ist“, sagt Werner Hanko. Was in dieser Sonderausgabe freilich nicht fehlen darf, ist ein geschichtlicher Rückblick, ein Überblick zu Reingers Bürgermeistern, Projekten und Vereinen sowie ein Ausblick auf zukünftige Chancen – aber auch Herausforderungen – für die rund 600 Einwohner zählende Gemeinde.

Dass zum 50-Jahr-Jubiläum etwas Besonderes entstehen soll, war früh klar: „Wir haben schon im Vorjahr darüber gesprochen“, erzählt Werner Hanko. Da er sich persönlich für die Geschichte seiner Heimatgemeinde interessiert, zehn Jahre als Gemeindesekretär und fünf Jahre als Gemeinderat tätig war, hat er Bürgermeister Andreas Kozar und Vizebürgermeisterin Stefanie Lendl seine Unterstützung angeboten. Weil: „Ich habe vorher schon vieles über die Gemeinde zusammengetragen.“

Kaum Fotos aus der Anfangszeit. Viele helfende Hände habe es beim Auftreiben von Informationen und Fotomaterial gegeben – angefangen bei Privaten bis hin zu Vereinen, betont Werner Hanko: „Das ist nicht alleine meine Arbeit.“ Obwohl über ein Jahr Vorbereitungszeit im Heft steckt, wurde es zum Schluss hin doch noch ein wenig knapp: „Weil wir noch auf einzelne Informationen oder Bilder warten mussten“, erzählt er. Fotos aus den Anfangsjahren der neuen Gemeinde zu finden, war besonders schwierig. Deshalb findet sich in der Sonderausgabe auch kein Bild des ersten Gemeinderates. Der Bescheid der Landesregierung über die Vereinigung ist dafür gut erhalten. Auch wenn sich Werner Hanko noch an die Zurückhaltung vieler Bürger gegenüber des Zusammenschlusses erinnern kann, resümiert er: „Es ist doch beachtlich, dass es für die kleine Gemeinde ein enormer Entwicklungsschub war. In diesen 50 Jahren ist wirklich viel passiert.“ Um das zu feiern, wird am 12. September zum Jubiläumsfest in die Hanfhalle geladen.