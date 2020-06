Am 14. Juni ist Vatertag - Grund auch einmal dem Vater für alles Danke zu sagen. Und wie am Muttertag macht man den Vätern mit kleinen Aufmerksamkeiten am meisten Freude. Das kann von selbst gebastelten Geschenken, selbst gemalten Bildern oder Keksen bis hin zu den beliebten Gutscheinen für Autowäschen, Rasenmähen, und so weiter gehen. Die Väter freuen sich sicher über jedes Geschenk, das ihnen signalisiert, dass man an sie denkt und sie schätzt.

Doch es gibt auch andere Ideen für kleine Anerkennungen, die Vätern Freude machen. So kann man sicher mit „bierigen Geschenken“ punkten. Denn die Liebe zum Bier geht nicht nur durch den Magen: Schöne, spezielle Biergläser oder Bierkrüge, die das kühle Blonde auch wirklich kühl halten, werden sicher rund ums Jahr in Gebrauch sein.

Gemeinsam essen in einem netten Lokal

Aber auch ein gemeinsamer Ausflug - verbunden mit einem Besuch in einem gemütlichen Lokal - macht dem Papa sicher Freude. Und es ist einmal etwas anderes - denn sonst ist es meistens der Vater, der zum Essen ausführt. Warum soll´s nicht einmal umgekehrt sein? Und wenn dann auch noch das Wetter passt, dann kann man Sonnenschein, gutes Essen und einen schönen Familienplausch verbinden. Damit nichts schief geht, sollte man für seinen Vater ein nettes Lokal, am besten mit einem schönen Gastgarten und deftigen Speisen, wie zum Beispiel Spareribs, aussuchen. Auch ein reichhaltiges Angebot an Biersorten oder guten Weinen ist sicher nicht falsch.

wavebreakmedia/Shutterstock.com Küsschen und Geschenk für den Vater.

Gemeinsam kann man dann im herrlich kühlen Gastgarten sitzen, es sich so richtig gut gehen lassen und den Papa verwöhnen.

Für die Leseratten unter den Vätern darf es aber auch gern ein Buch als Geschenk sein. Egal ob historischer Roman, Sachbuch oder auch Zeitgeschichtliches in den Buchhandlungen kann man einiges finden.

Liebevoll ausgesuchte Geschenke

Jeder findet für seinen Vater das passende Geschenk, wenn er nur mit viel Gespür für die Vorlieben des Papas an die Suche geht. Denn zum Vatertag sollte man ja vor allem seine Liebe beweisen.