Die Sonne blendete einen Heidenreichsteiner (64) laut Polizeibericht nach eigenen Angaben, als er am 11. Oktober gegen 12.40 Uhr in der Gmünder Bahnhofstraße aus dem Kreisverkehr zwischen Billa und Merkur in Richtung Bahnhof ausfuhr. Dadurch übersah er eine Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn querte, und stieß diese mit seinem Pkw zu Boden.

Die 54-jährige Gmünderin erlitt dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades, sie wurde ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Der Alkotest beim Unglückslenker verlief laut Polizei negativ.