Zum Weltfrauentag: In ungleichen Schuhen laufen

Viele Frauen sind am diesjährigen Weltfrauentag, der am 8. März begangen wird, mit zwei unterschiedlichen Schuhen unterwegs. Grund für das Tragen dieser eigenwilligen Fußbekleidung ist die Aktion „Walk in different shoes“. Damit soll auf die Ungleichheit im Status von Frauen und Männern weltweit, wie auch in Österreich, hingewiesen werden. Auch der Soroptimist Club Waldviertel Schrems machte auf die Initiative aufmerksam.

„Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt“, so die Vereinten Nationen. Frauen machen rund 50 Prozent der Weltbevölkerung aus. Diese Hälfte habe nicht Zugang zu den gleichen sozialen oder bürgerlichen Rechten, Bildungs- oder Berufschancen wie die andere Hälfte oder sei aufgrund ihres Geschlechts Opfer von Verbrechen.

Soziale Ungleichheit und Vorurteile sichtbar machen

2023 lautet das Thema der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag „Each for Equal“, übersetzt „Jede*r für Gleichberechtigung“. Stereotype und Vorurteile gegenüber Frauen und Mädchen sollen genauso sichtbar gemacht werden wie die Folgen sozialer Ungleichheit durch Kategorisierungen. Dies soll den Kampf für Chancengerechtigkeit und Gleichstellung weiterbringen.

