„Nachbarschaftshilfe Plus“ bald in Hoheneich, Waldenstein & Reingers

Vor knapp zwei Jahren, also im Herbst 2021, ist das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ in den Gemeinden Eggern, Eisgarn, Gastern, Haugschlag und Litschau angelaufen. Was etwas sperrig klingt, entwickelte sich relativ rasch zum Erfolg: Freiwillige melden sich auf der einen Seite für ehrenamtliche Dienste, Klienten bitten auf der anderen Seite um Hilfe beim Einkaufen, der Fahrt zur Bank - oder einfach nur um Zeit für einen Spaziergang oder ein Gespräch.

Zwischenbilanzen waren in den Gemeinden wie berichtet positiv, das Projekt sprach sich herum. Deshalb wollen auch andere Gemeinden mitmachen: Hoheneich, Reingers und Waldenstein haben im Gemeinderat bereits erste notwendige Beschlüsse gefasst. Träger des Projektes ist der Verein „Mitanaunda“ um den Obmann und Eisgarner Bürgermeister Günter Schalko.

Die aktuelle Förderschiene läuft Ende des Jahres aus, nun gehe es um eine Neueinreichung im Rahmen von „LEADER“, erklärt er. Das Projekt soll dadurch verlängert, teilweise aber auch adaptiert werden. Schalko spricht etwa von einer Optimierung in Sachen Digitalisierung. Die Neueinreichung bietet die Option auf eine Ausweitung auf andere Gemeinden. Das Okay zum Mitmachen kam aus Hoheneich, Reingers und Waldenstein. Er sehe es „komplett wertfrei“, wenn sich Gemeinden dagegen entscheiden, betont Schalko: „Oft gibt es ja schon bestehende Angebote, die gut funktionieren.“

Hoheneich, Reingers und Waldenstein würden in den Verein „Mitanaunda“ aufgenommen werden, Voraussetzung für die Ausweitung ist eine Zustimmung des Fördergebers. „Ziel ist, das Projekt wirtschaftlich so zu betreiben, dass es langfristig ohne Förderung auskommen kann“, sagt Schalko: „Das versuchen wir umzusetzen.“