Lyrik zum Machtwechsel: „Da 1. ‚blaue‘ Burgermoasta!“ .

Die Marktgemeinde Bad Großpertholz bekommt den ersten Bürgermeister auf FPÖ-Ticket in Niederösterreich. Helga Bauer vom örtlichen Nordwaldhof hat sich in einem „Extrablatt“ zu ihrer Faschingszeitung „ Pertholzer Ratschn“ – die etwa 45 Gedichte über Ereignisse und Hoppalas aus der Gemeinde umfasst – in lyrischer Weise den politischen Entwicklungen im Ort genähert: