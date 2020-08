„Gmünd II ist nicht der Abfallplatz der Stadt“, schimpft SPÖ-Gemeinderat Jürgen Binder. Anlass für seine Unmutsbekundung ist der hintere Bereich der früheren Bobbin-Fabrik in der Franz-Korherr-Gasse: Dort treiben seiner Meinung nach seit über einem Jahr abwechselnd hohe Schuttberge die Anrainer auf die Barrikaden.

„Gleicht ja einer Mülldeponie.“

Immer wieder würden die Genossen auf die Sache angesprochen, fordert SP-Klubchef Thomas Miksch die VP-Bürgermeisterpartei auf, endlich tätig zu werden: Anrainer aus der „Villenkolonie“ hätten in der Sache schon mehrmals erfolglos in der Stadtgemeinde vorgesprochen, würden unter einem optischen „Schandfleck“ und einer unzumutbaren Staubbelastung durch An- bzw. Ablieferung des Recyclingmaterials leiden. Staub werde durch Wind und Wetter, und zusätzlich häufig durch Lkw, die das frühere Bobbin-Areal von der Hinterseite beliefern und in der Franz-Korherr-Gasse wenden, neu aufgewirbelt.

„Wenn du dort das Fenster offenlässt, hast du es weiß in der Küche“, klagt SP-Binder. Klubkollege Michael Bierbach: „So etwas hat in einem Wohnbereich einfach nichts verloren. Die Stadtgemeinde soll sich einen anderen Platz suchen, das gleicht ja einer Mülldeponie.“

Baudirektor: Vorübergehendes Platzproblem

Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) verweist auf Baudirektor Michael Prinz – und der betont, dass das größte Problem der Vergangenheit angehöre: Eben aufgrund von Anrainer-Anregungen sei die letzte Fuhr des Materials bereits vor einigen Tagen von der Straßenseite in den Innenhof des Areals verfrachtet worden. Neues soll nicht mehr hinzukommen.

Der Hof dient als Zwischenlager für LWL-Rollen und Aufbruch-Material von Straßenarbeiten, das recycelt und kostenoptimierend zur Weginstandsetzung verwendet wird. Prinz: „Im Vorjahr kam es durch intensiven Breitbandbau und viele Straßenkilometer erstmals zu echt großen Platzproblemen, es musste vorübergehend an der Straße zwischengelagert werden.“ Heuer ist der Breitbandbau weitgehend abgeschlossen, große Straßenprojekte fielen aus – die Straßenseite sollte schuttfrei bleiben.