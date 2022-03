Großbaustelle für Notariat & Privatwohnung in Litschau

Seit wenigen Tagen verhüllt ein Gerüst die Fassade des „Sparkassengebäudes“ und der „Galerie“ am Litschauer Stadtplatz. Die Baustelle, die sich dahinter verbirgt, ist momentan noch groß. Aber wenn Gerald Wagner durch die leeren Räume mit ihren hohen Decken führt, merkt man: Er hat ganz genau im Kopf, wie all das bald mit Leben gefüllt wird.

Der Litschauer Notar hat das Gebäude samt der angrenzenden Galerie wie berichtet 2019 über seine WG Immo Invest GmbH gekauft, im Vorjahr sind die Vorbereitungen zum Umbau angelaufen, inzwischen wird auf Hochtouren gearbeitet. Ein großes altes Tor führt von der verhüllten Vorderseite über einen Gang in den Innenhof. Dort entsteht ein Aufzug – er soll dafür sorgen, dass das Notariat auch künftig barrierefrei ist. Im Sommer will Wagner mit seinem Team nämlich von der Kanzlei im Litschauer Stadtamt ins Sparkassengebäude übersiedeln.

Bau weicht von ursprünglichen Plänen ab

Dass der erste Stock Platz fürs Notariat machen soll, war nicht von Beginn an geplant, erzählt Gerald Wagner, als er vom Innenhof hinauf zum Balkon seines neuen Büros schaut: „Es gab auch die Überlegung, den Dachboden auszubauen. Aber dann hat sich doch noch die Möglichkeit mit der frei gewordenen Wohnung im ersten Obergeschoß ergeben.“ Die ehemalige Wohnung ist das Herzstück des Bauprojekts. Auf 200 m² entstehen zwei große Arbeitsräume, ein kleinerer abgetrennter Büroraum, Server- und Aktenraum, Teeküche und barrierefreies WC. Und am Ende eines langen Gangs wird an Wagners zukünftigem Büro gearbeitet. Die Elektrik wurde auch saniert, genauso wie die Heizung.

Aktuell stehen dem vierköpfigen Notariatsteam rund 100 m² zur Verfügung: „Das ist mittlerweile zu wenig Platz“, sagt Wagner. Im Sparkassengebäude könne man wohl auf acht Arbeitsplätze aufstocken und neue Sekretariatsmitarbeiter aufnehmen. „Auch für einen weiteren Juristen wäre dann Platz“, überlegt er.

Zu tun gebe es jedenfalls genug. Immerhin ist das öffentliche Notariat in Litschau für rechtliche Fragen in der Schrammelstadt sowie in den Gemeinden Heidenreichstein, Eggern, Eisgarn, Reingers und Haugschlag zuständig. Personelle Unterstützung könne gerade im Urlaubs- oder Krankheitsfall hilfreich sein.

Dach wird saniert, Dachstuhl bleibt bestehen

Der Dachboden – also dort, wo die Kanzlei auch unterkommen hätte können – bleibt vorerst von den Bauarbeiten verschont. „Dafür habe ich noch keine Pläne“, sagt Gerald Wagner. Bloß: Ende März soll das Dach neu gemacht werden, der Dachstuhl bleibe aber bestehen. Auf die Frage, warum er sich ausgerechnet das Sparkassengebäude inklusive Großbaustelle für seinen Umzug ausgesucht hat, muss der Notar schmunzeln. Als wäre es bei der Abwechslung aus hohen Räumen und charmanten niedrigen Gewölbedecken nicht offensichtlich. „Außerdem ist die Bausubstanz toll und die Lage am Stadtplatz optimal. Für unsere Kunden ändert sich in der Hinsicht nicht viel“, sagt er.

Im Erdgeschoß hat die Waldviertler Sparkasse ihre dort eingemietete Filiale wie berichtet im Herbst modernisiert. Das Gebäude hat neue Fenster erhalten, jetzt ist die Fassade dran. Das große alte Tor, das in den Innenhof führt, soll einem modernen Eingangsportal zum Notariat weichen. Vom Anwesen – es erstreckt sich auf etwa 2.000 m² vom Stadtplatz bis runter zur Südstraße – ist Wagner so begeistert, dass er die Galerie zum privaten Wohnraum umbauen lässt und seinen Wohnsitz vom Bezirk Waidhofen nach Litschau verlegt.

Das soll allerdings erst nach dem Notariatsumzug passieren. Der ist für Ende Juni vorgesehen. Dann, wenn die Fassade nicht mehr von einem Gerüst verhüllt wird und sich auch dahinter keine Baustelle mehr versteckt.

