Bei der Neuwahl des Präsidiums der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde Immobilientreuhänder Johannes Wild zum Spartenobmann-Stellvertreter gewählt.

Die Wirtschaftsbund-Spitzenfunktionärin und Druckereiunternehmerin Ingeborg Dockner aus Kuffern (Bezirk St. Pölten) wurde in ihrer Funktion als Spartenobfrau bestätigt. Ihr zur Seite stehen die Stellvertreters Finanzdienstleister Michael Holzer, Versicherungsmakler Gottfried Pilz sowie der aus der Gemeinde Großdietmanns stammende Immobilientreuhänder Johannes Wild.

Die Sparte Information und Consulting umfasst alle Unternehmen im Bereich Werbung, Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT, alle Druckereien, die Buch- und Medienwirtschaft sowie die Telekommunikations- und Rundfunkbetriebe. Außerdem gehören die Ingenieurbüros, die Entsorgungsbetriebe, die Immobilientreuhänder, Finanzdienstleister und die Versicherungsmakler dieser Sparte an. Insgesamt beschäftigen die rund 24.000 Unternehmen in Niederösterreich über 28.000 Personen.