1,2 Mio. Euro für das neue Heim der Floriani

Bürgermeister Erhart Weißenböck und der Kommandant der Feuerwehr Unterlembach, Rudolf Preisinger, hießen die vielen Gäste auf der Baustelle Richtung Höhenberg willkommen. „Der Neubau war mittelfristig gar nicht geplant. Aber im 1961 errichteten Feuerwehrhaus trat vor drei Jahren ein Hausschwamm auf. Die Sanierung hätte 150.000 Euro gekostet. Es gab aber keine Garantie, dass der Hausschwamm dadurch vernichtet werden konnte. Deshalb haben wir uns entschieden, das 1,2 Millionen-Euro-Projekt durchzuführen“, betonte der Bürgermeister, der neben Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bezirksfeuerwehrkommandanten Erich Dangl, Abschnittskommandanten Christian Haumer auch Baumeister Kurt Hobiger aus Höhenberg und Inhaber des Planungsbüros Hobiger & Partner, der für die Planung und Bauaufsicht zuständig ist, begrüßen konnte.

Das neue Feuerwehrhaus wird rund 500 Quadratmeter umfassen und erhält unter anderem eine große Garage für zwei Einsatzfahrzeuge und das Notstromaggregat, einen Mannschafts-, einen Bereitschafts- und einen Umkleideraum samt Schmutzschleuse. „In Unterlembach gibt es auch eine Jugend-und Kinderfeuerwehr, die ebenfalls einen eigenen Raum erhält“, freut sich Weißenböck. Beheizt wird das neue Gebäude, das in Massivbauweise errichtet wird, mit einer Wärmeluftpumpe. Es wird auch eine Photovoltaikanlage samt Stromspeicher errichtet. Die Bau- und Zimmermeisterarbeiten führt die Firma Leyrer + Graf durch. „Baumeister Werner Lang aus unserem Ort ist oft noch spät abends hier und bereitet die Arbeiten für den nächsten Tag vor“, betonte Kommandant Preisinger. Seine Floriani und auch die Ortsbevölkerung legen hier fleißig Hand an. „Wir übernehmen 30 Prozent der Kosten durch unsere Eigenleistungen. Da helfen viele mit und die Frauen sorgen für unser leibliches Wohl.“ Am 2. Jänner habe der Bau begonnen, beim Spatenstich stand bereits fast der komplette Rohbau. „Wir haben vor, das Haus heuer soweit fertig zu bekommen, dass wir über den Winter den Innenausbau durchführen können. Komplett fertig wollen wir Anfang 2025 sein“, dankte Preisinger allen Helfern sowie der Gemeinde und dem Land für die finanzielle Unterstützung. Vom Land gibt es 400.000 Euro Förderung. Abgeordnete Margit Göll meinte dazu: „Die Feuerwehren leisten Enormes. Die Gemeinden und das Land müssen die Rahmenbedingungen festlegen.“

Mit einer Jause und Getränken, die Baumeister Hobiger zur Verfügung gestellt hatte, klang dieser besondere Tag für Unterlembach aus.

