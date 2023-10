Rastenfelder Fußballer unterstützen Nähgruppe „Herzen und Flügel“

Viele fleißige und engagierte Damen aus den Bezirken Gmünd und Zwettl nähen für den guten Zweck (die NÖN berichtete): Herzen werden in Krebsstationen von Krankenhäusern zur Verfügung gestellt, Flügel kommen in Kinderpalliativstationen und der Neonatologie (Frühgeburten) zum Einsatz. Um Stoffe und Füllmaterial kaufen zu können, ist die Gruppe auf Spenden angewiesen.

Am 4. Oktober fand wieder ein Treffen der „Nähgruppe Herzen und Flügel“ statt, diesmal im Pfarrheim zu St. Stephan in Gmünd, 29 Damen waren dabei. Bei dieser Gelegenheit übergab Silvia Friedl von den Dirndlweibern – auch diese sind bei der Aktion Herz- und Flügelnähen aktiv – eine Spendenbox.

Silvia Friedls Sohn ist beim UFC Rastenfeld als aktiver Sportler tätig und hat seine Kameraden von dieser karitativen Sache überzeugt. So erklärte der Verein sich bereit, die Produktion dieser klinisch getesteten Pölster zu unterstützen. Der Fußballverein UFC Rastenfeld übergab den im Rahmen des vergangenen Heimspiels des UFC Rastenfeld erwirtschaftetem Erlös des Eintrittsgeldes sowie freiwillige Spenden der Sportplatzbesucher in der Kantine an die Näherinnen.