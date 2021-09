Avia Tankstelle in Gmünd: Sanierung an der Waschanlage .

Bei der Gmünder Avia-Tankstelle an der B41 steht in den kommenden Tagen eine Baustelle an: Die Boxen der Lanzenwäsche werden saniert, gleichzeitig wird auch der Asphalt auf einem Teil des Areals erneuert. Dazu sind Sperren nötig.