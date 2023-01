Was wurde aus dem Prokuristen?

Helmut Schmidt hat seine aktive Berufszeit bei der Raiffeisenbank in Weitra verbracht. Im Juli 1976 begann er, hier zu arbeiten und kletterte die Karriereleiter bis zum Prokuristen der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel und zum Kreditleiter hoch. Im Februar 2021 trat er in Pension.

Gesundheitlich geht es ihm soweit gut, nur seine Kniegelenke machen ihm etwas Probleme. „2015 erhielt ich eine Knieprothese im linken Knie. Im Vorjahr wurde eine neuerliche Operation notwendig. Da musste der Oberschenkelteil der Prothese ausgetauscht werden“, erzählt der bald 64-Jährige, der derzeit eine Therapie absolviert: „Aber solange ich im Wald arbeiten kann, bin ich zufrieden. Und das kann ich.“

Er ist Obmann der Abwassergenossenschaft, Mitglied der Feuerwehr und des Dorferneuerungsvereines und unterstützt diese Organisationen immer wieder. „Ich bin auch bei Feuerwehrübungen dabei, aber nur, wenn diese nicht zu anstrengend sind“, schmunzelt Schmidt, der einmal pro Woche in „seiner“ Bank in Weitra vorbeischaut und so in Kontakt zu ehemaligen Kollegen bleibt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.