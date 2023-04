„Größtes Bundesland der Pendler“

Tatsächlich, mit ein Grund für sein Zuspätkommen in Gmünd sei ein Traktorenstau am Weg aus St. Pölten gewesen, versicherte der designierte SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich. Ob Schmäh oder nicht, das ließ sich im Pressegespräch im Vorfeld eines Kennenlern-Treffens mit mehr als 135 Mitgliedern und Funktionären im Kulturhaus Gmünd nicht restlos klären. Klar und seit dem Platzen einer Koalition von ÖVP & SPÖ im Land NÖ hinlänglich bekannt ist aber, dass Hergovich die Stärkung der Regionen als eines seiner zentralen Ziele definiert hat.

Das gesamte Land müsse lebenswert sein, sprach er von „Liebkind-Regionen“ einerseits und zugleich „vielen vernachlässigten Regionen“. Hohe Investitionen primär in Ballungsräume hätten Abwanderungsregionen wie das Waldviertel geschaffen, Niederösterreich so zum „größten Bundesland der Pendler“ gemacht. Im Kampf gegen diese Entwicklung habe er einst als AMS-Chef selbst gegen scharfe Kritik aus Wien dafür gesorgt, dass das erste Klimaschutzzentrum Europas nicht in der Hauptstadt, sondern in Sigmundsherberg bei Horn gebaut wird. Mehr als sechs Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.

Unterstützung für den Kurs aus dem Bezirk Gmünd

Es brauche wieder eine bessere Versorgung durch Post, Polizei oder Ärzte in den Regionen, fordert Hergovich, für jede Gemeinde brauche es einen Bankomaten. Keine Möglichkeit zum Geldabheben im Ort setze eine Spirale in Gang: Wer schon mal fürs Geldabheben wegfahre, gebe tendenziell auch sein Geld auswärts aus. So werde zum Aussterben des Ortes von Einkaufsmöglichkeiten bis zu Arbeitsplätzen beigetragen.

Die Strukturoffensive für die Regionen war ein Teil des „5 plus 1“-Paketes, mit dem Hergovich in Koalitions-Verhandlungen mit der ÖVP gegangen – und von dem er nicht abgerückt – war. „Zurecht“, sagt Gmünds Bezirksparteichef Michael Bierbach: Es müsse einfach mehr für die Regionen getan werden, „wir brauchen keine Autobahn, aber sichere, ausgebaute Straßen mit dritten Spuren als Überholmöglichkeit.“ An den wieder angekündigten Ausbau der Franz-Josefs-Bahn glaubt Bierbach, selbst Eisenbahner, eher nicht, „das höre ich seit 25 Jahren…“

Bei Verkehr & öffentlicher Verkehr will auch Hergovich ansetzen. Wien investiere viermal mehr in den Öffi-Verkehr als Niederösterreich, obwohl Blau-Gelb aus Steuern mehr einnehme. Das Geld versiege in „Doppel- & Dreifachförderungen“, PR- & Repräsentations-Ausgaben sowie hochbezahlten Jobs in Landesgesellschaften, mutmaßt er. Sein Paket hätte die Umverteilung von 2,6 % des Landesbudgets bedeutet – mit Gegenfinanzierung des Doppelten, so Hergovich. Die ÖVP habe aber mit der FPÖ eine „Koalition der Unehrlichkeit & Unglaubwürdigkeit“ gebildet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.