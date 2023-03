Hauskauf schafft Optionen unterhalb des Gmünder Stadtplatzes

Die Stadtführung verfügt nach Übernahme der Liegenschaft in der Mühlgasse 35 künftig über das gesamte Gebiet zwischen Braunauplatz, Parkplatz und Bachwiesensteig (zur Unteren Böhmzeil). Das ermöglicht neue Optionen für die Schaffung eines Geh- und Radweges vom Braunauplatz zum Steig, sagt Stadtrat Alexander Berger (ÖVP), genauso für eine Parkplatz-Neugestaltung bzw. eine Attraktivierung des Mündungsbereiches von Lainsitzfluss und Braunau. Aus der SPÖ kommt jedoch aufgrund des Kaufpreises einige Kritik.

SPÖ stößt sich an 300 Euro pro Quadratmeter: „Wir haben einfach kein Geld.“

Angesichts der Größe des Grundes von 436 m² spreche man bei einem Kaufpreis von 100.000 Euro von 229,35 Euro pro Quadratmeter, bemängelte SPÖ-Gemeinderat Jürgen Binder, samt Abbruchkosten für das Haus komme man auf 300 Euro pro Quadratmeter. Damit liege man mehr als das Vierfache über den Preisen der teuersten Baugründe der Stadt, winkte Binder ab, „da kann ich nicht mit, es tut mir leid“.

Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) erinnerte an den einstimmigen Beschluss zum Kauf der beiden anderen, teureren Wohnhäuser – weil eben eine strategische Überlegung im Hintergrund gestanden habe. Damals sei noch die Vision eines Kreisverkehrs am Braunauplatz im Raum gestanden, gab SPÖ-Klubchef Thomas Miksch zu Bedenken. Inzwischen ist die Kreisverkehr-Vision wie berichtet vom Tisch. Damit sei die Dringlichkeit nicht mehr gegeben. Mit dem Kauf von Liegenschaften, die aus strategischen Gründen sinnvoll wären, „würden wir nie fertig werden“, so Miksch: „Wir stehen finanziell am Anschlag, haben einen Liquiditäts-Engpass von minus 930.000 Euro. Damit ist alles gesagt, wir haben einfach kein Geld.“

Berger: Wichtigen Punkt nicht Grundstücks-Spekulanten überlassen

Alexander Berger, Stadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung, sprach indes von einer „klugen Investition“. „Den Grund nicht zu kaufen, wäre ein Wahnsinn“, betonte er. Der Preis setze sich aus Grund und Haus zusammen, auch wenn man das später vielleicht abreißen werde. Es sei eine „kluge Investition“, ein letztes Puzzlestück für ein „riesiges Areal, sehr nahe an der Zentrumszone“ – nutze man die Gelegenheit nicht, so überlasse man das Feld eventuell Grundstücks-Spekulanten. „Wir würden uns selbst jede Möglichkeit nehmen, hier einmal etwas zu schaffen.“

Das Hochwasserschutz-Projekt nähert sich der Mündung von Lainsitz und Braunau. Damit rücken auch Fragen zur Attraktivierung des Mündungsbereiches samt Nutzung des Areals zwischen Bachwiesensteig (hinten), Mühlgassen-Parkplatz und Braunauplatz in den Vordergrund. Foto: NÖN, Markus Lohninger

Areal als Ort des Ankommens neu denken?

Der Braunauplatz steht als Verbinder der Schremser Straße zur Blockheide genauso im Zentrum wie als hoch frequentierter Verbinder durch die Vorstadt (einst: „Nasterzeile“) zu Litschauer Straße und Grenzübergang. Vom Mühlgassen-Parkplatz, auch Ausgangspunkt für Blockheide-Touren, führt ein Aufzug hoch zum Stadtplatz. Nach dem Kauf der Liegenschaften Braunauplatz 1 und 3 (2017) und Schleifung der Gebäude konnten die Engstelle entschärft und ein Fußweg vom Parkplatz Richtung Blockheide angelegt werden.

Der Kauf der Liegenschaft in der Mühlgasse 35 biete nun die Chance, das Areal als Ort der Ankommenden in einer Tourismus-Stadt neu zu denken, sagt Preis. – Auch deshalb, weil sich die Arbeiten am Fortbau des Hochwasserschutzes der für Gmünd namensgebenden Mündung von Lainsitz und Braunau nähern. Seit Jahren wird gegrübelt, wie sich diese Notwendigkeit mit einer Attraktivierung des Mündungsbereiches verbinden ließe.

Bis das geklärt ist, hält die Stadtführung eine Vermietung des Wohnhauses in der Mühlgasse 35 für denkbar.

Der Hochwasserschutz-Bau oberhalb des Bachwiesensteigs schreitet zügig voran. Foto: NÖN, Markus Lohninger

Grundkäufe auch in Eibenstein

Die Stadt erwirbt auch Gründe neben dem Feuerwehr-Depot Eibenstein mit insgesamt etwa 35.000 m² Fläche (davon 31.000 m² Wald). Kosten: etwa 110.000 Euro. Der Kauf kam gemeinsam mit jenem in der Mühlgasse zur Abstimmung, den die SPÖ ablehnte – sie konnte daher auch hier nicht im Boot sein.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.