Start frei für den Gmünder Outdoor-Basketballcourt

Der Aha-Effekt stellt sich freilich selbst für Nicht-Sportler schon auf den ersten Blick ein – orientiert sich das Spielfeld doch optisch spektakulär an der Designlinie der Stadt Gmünd. Der Schein trügt nicht, freut sich Sport-Stadtrat Johannes Seidl: Der einst langjährige Landesliga-Basketballer spricht nach den ersten Spielzügen von einer „erstklassigen Qualität“ der neuen Anlage, von der sich schon am Samstag trotz großer Hitze auch zahlreiche Jugendliche überzeugten.

„Viele konnten es nicht mehr erwarten.“ Noch am Freitag war die Idee eigentlich gewesen, den Court am Samstag nur mal zu besichtigen und erst am Montagnachmittag nach dem Abschluss letzter ausständiger Arbeiten offiziell für die Benutzung freizugeben. Aber, so Seidl: Weil es viele nicht mehr erwarten konnten, wurde der Basketballplatz dann doch schon freigegeben. Der Zugang erfolgt aber wegen der Bauarbeiten vorläufig noch vom „Baumann-Parkplatz“ direkt an der alten Fußball-Tribüne vorbei.

Basketballfeld ist Eisschutz. Hochbelastbare, witterungsbeständige Matten bilden das Spielfeld, das in der Waldviertler Basketball-Hauptstadt Gmünd freilich auf hohe Nachfrage stößt und zugleich einen positiven Nebennutzen hat: Es überdeckt wie berichtet die im vergangenen Winter neu geschaffene Kunststoff-Eislauffläche, schützt diese damit vor UV-Strahlen und erhöht so die Lebenszeit des Plastikeises. Für die kalten Jahreszeiten soll das Basketballfeld künftig abgebaut werden und dadurch wieder die Nutzung der Eisfläche ermöglichen.

Nutzung täglich zwischen 9 und 22 Uhr. Gespielt werden darf hier ab sofort täglich von 9 bis 22 Uhr kostenlos und auf eigene Gefahr. Die Stadtgemeinde Gmünd bittet aber um eine Benutzung mit sauberen Turnschuhen, Respekt & Fairplay anderen sowie der Anlage gegenüber. Sie weist darauf hin, dass das Gelände videoüberwacht wird.

Die umfassende Baustelle hinter dem ehemaligen Fußball-Tor hat übrigens nichts mit Basketball oder Eislauf zu tun: Die Stadtgemeinde Gmünd schafft hier eine Geh- und Radweg-Direktverbindung aus der Schremser Straße zur Schulgasse, die NÖN hat mehrfach berichtet. Gleich hinter dem streng genommen immer noch am Rasen stehenden Fußball-Tor soll nach Auskunft von Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis ein Zaun kommen, dahinter etliche Parkplätze (Querparker), dahinter der neue Geh- und Radweg. Auch die Errichtung von Ladestationen für Pkw und E-Bikes hat der Gemeinderat in Auftrag gegeben.