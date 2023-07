Sport-2000-Insolvenz: Keine Auswirkung auf Gmünder Sportartikelhändler

Schon am Freitag wurde in Medienberichten betont, dass die Insolvenz lediglich die Sport-2000-Muttergesellschaft betrifft und die einzelne Geschäfte in vollem Umfang weitergeführt werden sollen. Das bestätigt auch Heinrich Stöckl, Geschäftsführer des gleichnamigen Sportartikel-Fachmarktes in der Emerich-Berger-Straße in Gmünd. „Wir sind als Händler eigenständig, haben mit Sport-2000 wenig zu tun“, sagt er.

Bei der Dachmarke gehe es eher um einen gemeinsamen Auftritt und um die Möglichkeit zum Wareneinkauf über Sport-2000. Der könne über die Genossenschaft erfolgen, müsse es aber nicht. Der gemeinsame Auftritt ist nun eher ein Nachteil: Besonders gute Werbung sei die Insolvenz der Sport-2000-Muttergesellschaft für lokale Händler wie ihn freilich nicht. Umso mehr betont Stöckl, dass Artikel in seinem Fachgeschäft wie gewohnt verfügbar seien.