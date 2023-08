USV Großschönau lud zum Sommernachtsfest

GROßSCHÖNAU Am 14. August lud der USV Großschönau bei herrlichem Sommerwetter und angenehmen Temperaturen zum ersten Mal zu einem Sommernachtsfest auf der Stockbahn ein. Bisher wurde das Fest immer im Winter durchgeführt, um bei entsprechender Eisfläche parallel ein Stockschützenturnier durchführen zu können. Da es jedoch zum geplanten Termin manchmal sehr kalt war und wenig Gäste kamen, entschied man sich, die Veranstaltung in den Sommer zu verlegen. Und das mit großem Erfolg, kamen doch viele Gäste zum Stockplatz des USV Großschönau.

Der USV Großschönau sei vor Kurzem zum dritten Mal Meister in der Serie H der Waldviertler Hobbyliga geworden, berichtete Präsident Andreas Schäfer. Die Sektion Tennis habe in den letzten Monaten auch zwei Tennisplätze saniert und auf Vordermann gebracht. Die Kosten in Höhe von € 80.000,- seien von der Gemeinde Großschönau übernommen worden, so Schäfer.

Im Vorfeld des gemütlichen Festes wurde eine Stockschützenmeisterschaft ausgetragen, die reges Interesse weckte. Sofort meldeten sich einige Viererteams dafür an. In der Zwischenzeit genossen die übrigen Gäste hervorragende pikante Fleischroller-Laibchen oder andere köstliche Imbisse.

Zur musikalischen Unterhaltung waren „10er Goali & Specht“ gekommen, die mit zünftiger Musik für Stimmung sorgten.