Der Mofalenker aus der Gemeinde Bad Großpertholz fuhr am Sonntag (1. März) gegen 16.40 Uhr auf der B41 von Weitra kommend in Richtung Bad Großpertholz. Er wollte links in die Ortsmitte von St. Martin einbiegen, verringerte seine Fahrgeschwindigkeit und setzte laut Polizei auch den Blinker.

Zu dieser Zeit lenkte ein 40-jähriger Oberösterreicher seinen Pkw in die gleiche Richtung. In diesem Wagen befanden sich auch noch die 37-jährige Gattin sowie die acht- und sechsjährigen Kinder des Lenkers.

Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne dürfte der Oberösterreicher den eingeschalteten Blinker des Mofas nicht gesehen haben und wollte den Mofalenker überholen, der aber schon nach links abbiegen wollte.

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision, wodurch der Mofalenker auf die Fahrbahn stürzte und nach Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Krems eingeliefert wurde. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt.