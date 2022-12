Digitaler Marktplatz: Gewinnspiel im Advent

„Angebot & Nachfrage sind in der Anfangsphase durchaus zufriedenstellend, natürlich ist Luft nach oben“, sagt Bürgermeister Peter Höbarth. Der Container sei noch vielen unbekannt, es gebe auch eine Hemmschwelle, ihn zu benützen. Aber: „Das Einkaufen am Digitalen Marktplatz ist relativ einfach.“ Es brauche nur eine Bestell-App, über die Kunden bei regionalen Anbietern Produkte bestellen können. Ist die Ware in einer der 30 gekühlten Boxen im Container, erhält der Kunde Info und Code aufs Handy. Damit kann die Box geöffnet und die Ware rund um die Uhr abgeholt werden. Bezahlt wird mit Kreditkarte.

So läuft auch das Adventgewinnspiel in Form eines digitalen Adventkalenders. „Jeden Tag gibt es einen Gewinn, der sich hinter einer Tür im Digitalen Marktplatz befindet“, sagt die geschäftsführende Gemeinderätin Bernadette Krauskopf, die die Idee dazu hatte: „Wer gewinnen will, braucht sich nur mit dem dafür nötigen QR-Code registrieren – das kann jeder, der mit Handy oder Computer etwas umgehen kann. Gewinner bekommen SMS bzw. Mail, können den Gewinn innerhalb von 48 Stunden mit einer digitalen Abholnummer am Digitalen Marktplatz abholen.“

Die 24 Preise – darunter regionale Schmankerl-Gutscheine oder Eintrittskarten – stammen unter anderem von regionalen Anbietern und der Gemeinde St. Martin.

