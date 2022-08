Einkaufen im Wandel der Zeit: Ein Leben als Kaufhauspionier

Werbung

In St. Martin begann mit dem „Digitalen Marktplatz“ ein neues „Zeitalter“ des Einkaufens und Vermarktens (die NÖN berichtete). Vor 50 Jahren gab es schon einmal eine ganz neue Einkaufsmöglichkeit: Erna und Emmerich Wandl eröffneten 1972 den damals ersten Selbstbedienungsladen in einer kleinen Ortschaft.

Supermärkte waren damals nur in größeren Städten etabliert. „Bei uns war das eigentlich nur in Gmünd der Fall. Wir waren somit die Ersten, die in einem kleinen Ort den Kunden das Einkaufen mit dem Sortiment auf frei zugänglichen Regalen und Einkaufswagen ermöglicht haben“, blicken Emmerich und Erna Wandl doch etwas stolz zurück.

Statt Bundesheer eigenes Geschäft. Emmerich Wandl (81) hat bereits in jungen Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er erlernte den Beruf des Kaufmannes in der Pertholzer Filiale des Groß Gerungser Kaufhauses Wirth. „Eigentlich wollte ich nach meinem Präsenzdienst beim Bundesheer bleiben, aber mir wurde das kleine Geschäft in St. Martin, das sich gegenüber des Sägewerkes Seidl befunden hat, angeboten“, erzählt Wandl.

Als Junggeselle übernahm er 1962 diese zwölf Quadratmeter große Greißlerei von einer Verwandten. Ein Jahr später heiratete er seine Erna, die ebenfalls das kaufmännische Talent geerbt und nach der Handelsschule unter anderem beim bekannten Kaufmann Altzinger in Groß Gerungs gearbeitet hat. Gemeinsam führten sie das kleine Geschäft. „Als wir Eltern von ‚Drillingen auf Raten‘ geworden sind, wurde es in diesem Haus ziemlich eng“, sagt die rüstige 80-jährige Erna, die ihre drei Kinder Andrea, Klaus und Ulrike innerhalb von drei Jahren bekommen hat.

Verkauf in der Garage. 1969 kauften die Wandls ein Haus samt kleinem Lebensmittelgeschäft am Dorfplatz, vis-à-vis der Kirche. „Es hat einmal einem entfernten Verwandten gehört, der es 1936 verkauft hat. Es stand wieder zum Verkauf und wir haben zugeschlagen“, erzählt Emmerich Wandl, der zwei Angestellte vom Vorbesitzer Prager übernommen hat. 1972 wurde dieses Haus komplett abgerissen – nur zwei Zimmer blieben der fünfköpfigen Familie zum Wohnen, die Waren verkauften sie in der Garage. „Die Zinsen für den Kredit stiegen über Nacht von fünf auf zehn Prozent. Die Sorgen, die heute deswegen viele haben, hatten wir damals auch“, erzählen die Wandls.

Das Sortiment war groß, von Lebensmitteln über Futtermittel und Holzschuhe bis zu Nägeln oder Bettwäsche – alles, was gebraucht worden ist, wurde im Geschäft der Familie Wandl angeboten. Daneben führten Erna und Emmerich Wandl auch eine Tankstelle, die nach der Errichtung der Umfahrung von St. Martin im Jahr 1991 aufgelassen worden ist. „Wer einmal auf der B41 unterwegs war, der bog nicht mehr nach St. Martin ein“, sagt Erna Wandl. Während der Getreideernte wurden die Mähdrescher, die die Bauern gemeinsam nutzten, aufgetankt.

„Die kamen oft bis zu sechs Mal am Tag zu uns“, so das Ehepaar Wandl, das sich oft schon um 6 Uhr morgens um das Geschäft und die Tankstelle gekümmert hat. Das Wandl-Kaufhaus lief gut, die Kunden kamen auch von auswärts. „Vor Weihnachten deckten sich viele bei uns mit Christbaumbehang ein, diese Köstlichkeiten haben wir stückweise angeboten.“

Schluss nach fast 40 Jahren. Die angekündigte Euro-Umstellung, die 2002 erfolgt ist, der Rückgang der Kunden und somit der Verdienstspanne wegen der Konkurrenz der vielen Supermärkte ließen 1998 den Entschluss reifen, das Kaufhaus zu schließen und in den Ruhestand zu treten. Mit 31. Dezember 1998 wurde dieser Plan umgesetzt. „An die 40 Jahre waren wir als Nahversorger tätig“, sagt das Ehepaar, das sich in dieser Zeit nur drei Tage Urlaub mit den Kindern gönnte.

Heute genießen die beiden das Leben, schlafen lange, gehen spazieren und tun, was möglich ist. „Wir sind kürzer getreten, aber es passt so, wie es ist“, meint Erna Wandl. Emmerich Wandl hat seit 16 Jahren eine neue Aufgabe gefunden: Er sperrt täglich die St. Martiner Kirche am Vormittag auf und am späten Nachmittag wieder zu.

