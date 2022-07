Feierliche Primiz mit Peter Neugschwandtner

Werbung

Seine wohl emotionalste Woche hat der 57-jährige Peter Neugschwandtner aus St. Martin hinter sich: Am 29. Juni wurde er zum Priester geweiht, am 2. Juli feierte er seine Heimatprimiz in der Pfarrkirche St. Martin – mit einer Riesenschar an Gratulanten.

Die Priesterweihe empfingen Neugschwandtner und vier weitere Neupriester von Bischof Alois Schwarz im St. Pöltner Dom. „Ihr werdet als Priester erwartet, ihr werdet als Seelsorger gesucht“, gab Schwarz den Weihekandidaten in seiner Predigt mit. Priestersein bedeute heute, „dass die Menschen eure Gottverbundenheit in Jesus erkennen“, und aus dieser Freundschaft heraus „euer Reden, euer Handeln, euer Schweigen“ davon zeugen.

Seine Primizmesse in St. Martin feierten viele Gläubige und Wegbegleiter aus dem Pfarrverband Lainsitztal mit, wo Neugschwandtner bis September tätig ist. Abt Thomas Renner vom Stift Altenburg hielt die Primizpredigt, Regens Richard Tatzreiter, Pfarrer Thomas Pichler, Pfarrer Rudolf Pinger vom Pfarrverband Lainsitztal und Pater Joachim Musial aus Unserfrau sowie der Zwettler Dechant Andreas Bühringer und Diakon Christian Klein vom Pfarrverband St. Franziskus – hier wird Neugschwandtner wie berichtet ab September Kaplan – waren bei der Messe dabei.

Musikalisch gestaltete die Festmesse der Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Reinhold Graf. Vierstimmig gaben die Sänger die „Haydn-Messe“ zum Besten und überraschten Peter Neugschwandtner mit dem Lied „Der goldene Wanderstab“.

Feuerwehr, Katholische Jugend sowie Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderat waren ebenfalls anwesend. Im Anschluss an die Messe wurde Neu gschwandtner von den „Lainsitztaler Musikanten“ mit einem Ständchen begrüßt. Er spendete danach vielen Gläubigen seinen Einzelprimiz-Segen, während die anderen Festgäste im Pfarrgarten bei der Agape die Feier ausklingen ließen. „So etwas werden wir vermutlich nicht mehr erleben“, war der allgemeine Tenor.

