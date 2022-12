Feuerwehrhaus-Neubau: 1,85 Millionen Euro im Budget

Nachdem die Gemeinde im Herbst 2019 ein Areal erstanden hatte, auf dem ein Kommunikationszentrum und auch ein neuer Standort für die Feuerwehr entstehen soll, soll es beim Feuerwehrhaus im nächsten Jahr ernst werden. Im Budget sind dafür 1,85 Millionen Euro vorgesehen, die Ausschreibungen sollen bereits im Jänner beginnen.

Der Voranschlag wurde vom Gemeinderat bei seiner Sitzung am 15. Dezember beschlossen. Für den Bau des Feuerwehrhauses muss ein vom Land gefördertes Darlehen über 750.000 Euro aufgenommen werden. Dadurch wird sich der Schuldenstand von 4,6 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro im kommenden Jahr erhöhen. „Wir tilgen aber rund 400.000 Euro unserer Schulden“, erklärt Bürgermeister Peter Höbarth.

Über 100.000 Euro für den Hochwasserschutz

Im kommenden Jahr sollen 20.000 Euro für den Güterwegebau aufgewendet werden. 140.000 Euro werden die Hochwasser-Maßnahmen beim Althüttenbach kosten. „Davon braucht die Gemeinde nur 42.000 Euro zu bezahlen, der Rest wird gefördert“, sagt Höbarth.

Die Turnsaalbenützung wird nun auch für Erwachsene kostenlos. „Dafür bekommen wir von Sportland NÖ finanzielle Unterstützung beim Ankauf eines neuen Schließsystems beim Turnsaal“, sagt er. So können die Teilnehmer an Turnkursen via Handy und mit dem passenden Code in den Turnsaal. Diese Anlage muss noch angekauft werden.

Der Raum neben der Arztpraxis wird an Nicole Martinot aus Harmanschlag vermietet, die hier eine „Praxis für Körperarbeit“ einrichtet.

Kindergarten-Transport wird teurer

Eltern, deren Kinder mit dem Bus zum Kindergarten gebracht werden, müssen 2023 tiefer in die Tasche greifen. Die Transportkosten werden von 25 Euro auf 33 Euro pro Kind und Monat angehoben. Für Geschwister gibt es Sondertarife.

„Die Ausgaben für den Kindergartentransport haben sich von 16.600 Euro auf 21.800 Euro erhöht. Da müssen wir einen Teil dieser Kosten weitergeben“, so Höbarth. Andere Abgaben und Gebühren werden nicht erhöht, das gelte auch für Förderungen: „Nur die Zuschüsse für Sport- oder Projektwochen für Schüler aus unserer Gemeinde und für die Tagesmütter haben wir auf 30 Euro angehoben“, sagt Höbarth. Alle Beschlüsse waren einstimmig.

