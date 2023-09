Fotogalerie: Das war das Ferienabschlussfest bei der Bade-Oase .

Am Freitag wurden Schul- und Kindergartenkinder der Gemeinde St. Martin zum Ferienabschlussfest bei der Bade-Oase eingeladen. Es wurden eine Reihe verschiedener Aktivitäten geboten und es gab auch einiges an Obst und Säften im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“, was von den über 60 Kindern gut angenommen wurde.