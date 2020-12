Es ist kalt. So kalt, dass man den eigenen Atem sehen kann. Raureif umhüllt die Bäume, Sträucher, Wiesen und Äcker. Beim Blick Richtung Himmel vermuten Walter Watzl und sein Team doch ein paar Sonnenstrahlen hinter der dicken Wolkendecke. Ganz durchsetzen kann sie sich nicht.

Die Flächen rundherum sind etwas ganz Besonderes

Es sind Brachflächen, die Flora und Fauna Lebens- und Erholungsraum bieten sollen. 2017 hat Walter Watzl den Verein „Freenature“ mit Sitz in St. Martin gegründet. Inzwischen hat er mit Christoph Dangl auch in Waidhofen einen Mitstreiter gefunden. Der Verein betreut im Bezirk Gmünd rund 45 Hektar, im Bezirk Waidhofen knapp drei, der Weg nach vorne soll dabei genau genommen zurück gehen: Wo nun Gras und andere Pflanzen wuchern dürfen, waren vorher Äcker.

Gemäht wird in großen zeitlichen Abständen und immer nur einige Teile der Wiesen. Der Rest soll den Tieren und Pflanzen gehören.

Mit gefiedertem Erfolg

Von der stark gefährdeten Grauammer gebe es hier zwei Brutpaare, sagt Watzl: „Und das Braunkehlchen haben wir hier so konzentriert wie vermutlich sonst nirgends in Österreich.“ Auch der Wachtelkönig fühle sich in den hohen Gräsern wohl – die er sonst in seiner Brutzeit im Sommer kaum finde. Und bei den Pflanzen? Besonders jene Arten, die magere Standorte bevorzugen – etwa die Arnika-Pflanze – seien hier zu finden, erklärt er: „Die Vielfalt der Brachen ist so groß, dass es hier viele Pflanzen gibt, die es sonst kaum mehr gibt.“

Das Problem in der Nahrungskette liegt auch bei den Insekten: Durch das Verschwinden vieler Arten fehlt anderen Tieren das Futter. „Der Vogel ist ein Indikator. Wenn er keine Nahrungsmittel hat, dann weist das darauf hin, dass es in der Nahrungskette ein Loch gibt.“

Wieder blicken alle Richtung Himmel

Diesmal ist da tatsächlich etwas: Ein Raubwürger hat sich auf dem höchsten Punkt einer Birke niedergelassen. Als Brutvogel kommt er in Österreich fast ausschließlich im Wald- und Weinviertel vor, auch er ist stark gefährdet. Im Waldviertel brüten sie vor allem in den Bezirken Horn und Waidhofen: „Die Gegend um Hollenbach ist eines der besten Gebiete für den Raubwürger“, erklärt Watzl.

Im heurigen Jahr hat die Vogelschutzorganisation Birdlife österreichweit 20 Brutpaare des Raubwürgers gemeldet – der beste Bestand seit 2009. Das Niveau sei verglichen zu früher aber immer noch niedrig.

Was Freenature und Birdlife verbindet

Das ist seit kurzem auch Gerhard Loupal. Er war Präsident von Birdlife Österreich, ist durch seine Übersiedelung nach St. Martin zu Freenature gekommen – und vom Konzept der Brachflächen begeistert: „Man muss ästhetisch umdenken. Was für uns schön ist, ist für viele Arten nutzlos“, sagt er.

Was jeder Einzelne zum Erhalt der Biodiversität tun kann? Im eigenen Garten eine „wilde Ecke“ gedeihen lassen, die Fauna und Flora einen Rückzugsort bietet. Denn im Garten habe das jeder selbst in der Hand.

Zusammenarbeit mit Landwirten

Mit im Boot von Freenature sind auch die Stiftung „Blühendes Österreich“, private Sponsoren, Betriebe und Gemeinden. Die Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt liegen etwa im Schaffen von Lesesteinhaufen, Holzreisighaufen, Lerchenfenstern oder Kiebitzinseln. Landwirte sollen motiviert werden, Brachflächen zu erhalten oder wiederherzustellen.

Durch diese Maßnahmen können die Teilflächen nicht herkömmlich bewirtschaftet werden und entsprechende Einkünfte erzielen.

„Das derzeitige starre Fördersystem berücksichtigt nicht die besonderen Ansprüche von hochgefährdeten Arten“, kritisiert Freenature.

Die Arbeit des Vereins sei nicht als Kritik an Landwirten zu verstehen – immerhin laste auch auf ihnen Druck immer effizienter und kostensparender zu wirtschaften.

Die Dessertmanufaktur und der Naturschutzverein

Deshalb greife der Verein hier mit seinen Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen ein und gebe Landwirten Ausgleichszahlungen. Von einigen Flächen ist der Verein selbst Pächter oder Besitzer und sorgt für naturnahe Bewirtschaftung.

Private, Unternehmen und Gemeinden können gleichermaßen Flächen zur Verfügung stellen. Eine Partnerschaft ging Freenature jüngst mit der Dessertmanufaktur von Thomas Göttinger aus Groß-Siegharts ein: Er stellt dem Verein eine ehemalige Ackerfläche zur naturnahen Bewirtschaftung zur Verfügung. In den kommenden Jahren soll sich der Acker zur Brache entwickeln.

Gewinnorientierung stehe für den Verein nicht im Vordergrund, erklärt das Team, Gelder werden freilich trotzdem laufend benötigt. „Unser aller Gewinn ist die Erhaltung der Natur und deren Artenvielfalt“, fassen sie ihr Ziel zusammen.

Auch im Winter tut sich was in den Brachen

Obwohl es kalt ist und der nahende Winter an den Bäumen, Sträuchern, Wiesen und Äckern schon gut zu erkennen ist, sind die Brachflächen nicht in Winterstarre. Stieglitze finden hier Futter, ebenso die Rebhühner. Ihnen bietet das Gestrüpp auch Deckung, erzählt Walter Watzl.

Wieder blicken alle Richtung Himmel. Der Raubwürger verlässt den Platz auf der Birke, fliegt zur nächsten und setzt sich auch dort wieder auf den höchsten Punkt. Der Ausblick auf die vom Raureif umhüllte Landschaft dürfte ihm gefallen.