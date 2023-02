Aus der Vergangenheit: Handschriftliche Familienchronik „übersetzt“

Der Gmünder Alfred Wabra, der gebürtige St. Martiner Hubert „Martin“ Prinz und einige Zufälle führten dazu, dass eine über 100 Jahre alte handschriftliche Chronik der Familie Höfer aus St. Martin der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden konnte. Nicht nur das 200 Seiten umfassende Manuskript ist spannend, auch die Entstehungsgeschichte der „modernen Ausgabe“, die man nun im Internet abrufen kann.

Der ehemalige (Ober-)Lehrer und Direktor der Volksschule St. Martin, Josef Höfer (1849-1930), verfasste 1917 in wunderschönem Kurrent eine Handschrift, in der er das damalige Leben beschrieb und illustrierte. Ausführlich schilderte er sein Leben als Bauernbub in den 1860er-Jahren in Plattetschlag (Mladoňov) im Böhmerwald, gut 60 Kilometer westlich von Gmünd und zu Krumau (Český Krumlov) gehörend. Die Deutsch sprechende Bevölkerung wurde 1945/46 vertrieben, das Dorf wich 1954 dem Truppenübungsplatz Boletice.

Höfer dokumentierte christliche Feste und Bräuche, berichtete über Faschingsumzüge, Kirtage, Sonnwendfeiern und schrieb lebendig über das Leben im Dorf, in der Pfarre, in seiner Familie und über das Schulwesen. Als Lehrer (von 1876 bis 1911) entwickelte er zwei Lernspiele: „Das Zahlenspiel“ (Wien 1896) und das 1898 vom Lehrerverein Weitra herausgegebene „Das neue Spiel. Österreich-Ungarn“.

Auszüge seiner Handschrift wurden in den 1920er-Jahren in einem Buch und mehreren Zeitschriftenartikeln in Budweis veröffentlicht. Höfer, der seine Pension bei Tochter und Schwiegersohn in Gumpoldskirchen verbrachte, wird heute auf der tschechischen Webseite „Kohoutí kříž“ als bedeutender Volkskundler gewürdigt.

Zufällig entdeckt

Vom „Gedenkbuch der Familie Höfer“ wusste man lange nichts. Vor etwa 20 Jahren entdeckte Alfred Wabra dieses Unikat in einem Groß Gerungser Antiquitätengeschäft. Das Buch wirkte wertvoll, deshalb kaufte er es, fotografierte alle Seiten und brannte sie auf CD, die er Interessierten zur Verfügung stellte.

Jetzt kommt Hubert „Martin“ Prinz, ehemaliger Lehrer an einem Wiener Gymnasium, ins Spiel. „In meine Hände gelangte 2007 eine Kopie durch den legendären Johann Gattringer aus Oberlainsitz.“ Jetzt, in der Pension, hatte er Zeit, das für viele unleserliche Kurrent in hunderten Stunden zu transkribieren. „Alfred Wabra und ich haben eine moderne Ausgabe dieses einzigartigen Buches erarbeitet. In lesbarer Form und mit allen Illustrationen ist es ab sofort auf meiner Homepage für jedermann zugänglich“, sagt Prinz, der von dem besonderen Werk tief beeindruckt ist: „Man taucht sofort in das Leben vor 150 Jahren ein.“

Für „Pracht-Druck“ fehlt noch das Geld

Prinz, der sich 2003 erfolgreich gegen den geplanten Abbruch der „Gridl-Brücke“ in Breitensee bei Gmünd eingesetzt hat (die NÖN berichtete), will das Buch mittels „Pracht-Druck“ zugänglich machen. Er weiß noch nicht, ob das Geld dafür aufgebracht werden kann. Außerdem sucht er „Das neue Spiel. Österreich-Ungarn“. „Vielleicht hat noch jemand Spielkarten und Zubehör“, hofft Prinz auf Rückmeldungen unter hp@prinzeps.com.

Gedenkbuch: www.prinzeps.com/lainsitz/alteTexte

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.