Großbrand: 160 Feuerwehrleute im Einsatz .

In der Gemeinde St. Martin (Bezirk Gmünd), genau in der Ortschaft Anger, gab es zu Allerheiligen am Abend gegen 20 Uhr einen Großbrand, zu dem 160 Feuerwehrmitglieder mit 18 Fahrzeugen angerückt waren. Die Strohballen waren im Freien gelagert.