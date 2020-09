„Luise Wagner war eine der typischen Wirtinnen, die das Gesellschaftssystem, das es heute leider nicht mehr gibt, lange Jahre aufrecht gehalten hat. Sie sorgte für das Wohl der Gäste, nahm sich ihrer Sorgen an und baute auch die Sommerfrische mit auf“, zeigt VP-Bürgermeister Peter Höbarth das Wirken von Luise Wagner auf und meint: „Für die Dörfer ist es ein schwerer Schlag, wenn es solche Legenden nicht mehr gibt.“

Luise Wagner führte das Gasthaus in Harmanschlag von Dezember 1975 bis Dezember 2005. Übernommen hat sie es von ihrer Mutter Katharina Glaser.

Ihre Eltern waren Sudetendeutsche und wurden 1945 aus dem damaligen Scheiben im heutigen Tschechien vertrieben. Auf Umwegen kam die Familie Glaser nach Harmanschlag und eröffnete 1964 den eigenen Gasthof. Die Gastwirte Katharina und Karl Glaser waren weithin bekannt und geschätzt. Hier gab es auch die ersten Fremdenzimmer, Harmanschlag wurde dadurch ein beliebter Ort für Sommerfrischler.

Luise Wagner war bis zu ihrer Pensionierung 2005 eine Wirtin aus Leidenschaft. Vor allem die vielen Feiern, die sie ausgerichtet hat, bleiben in Erinnerung.

Die Beerdigung von Luise Wagner findet am 5. September in Harmanschlag statt. Um 14 Uhr beginnt die Totenmesse in der Pfarrkirche Harmanschlag.