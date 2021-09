Das „Poppinger-Marterl“ in Oberlainsitz, das im Gedenken an die 1810 durch einen Sturz vom Heuboden zu Tode gekommene Bäuerin Eva Maria Anderl errichtet worden ist, wurde jetzt renoviert und gesegnet. Die Bevölkerung aus Oberlainsitz und Steinbach sowie die Gemeinde beteiligten sich an den Kosten, viele leisteten dabei freiwillige Arbeitsstunden.

Das 211 Jahre alte Marterl im Gemeindebesitz hat eine bewegte Geschichte hinter sich und wurde anlässlich des Bahnbaues im Jahre 1902 an den aktuellen Standort bei der Kreuzung zum Sonnberg bzw. Oberlainsitz versetzt. Es war bereits in äußerst schlechtem Zustand, ehe es heuer von einigen beherzten Ortsbewohnern mit sehr viel Liebe und Engagement saniert und verschönert wurde.

Bei der Renovierung wurde auch eine neue Marienstatue angeschafft. Weiters wurden zwei Bänke aufgestellt und der Vorplatz mit Granitplatten befestigt. Die Bevölkerung brachte für das Vorhaben insgesamt 1.300 Euro auf, 340 wurden von der Marktgemeinde St. Martin beigesteuert. Die Kosten für die Marienstatue betrugen 900 Euro, die Materialkosten 740 Euro. Die anfallenden 110 Arbeitsstunden und fünf Traktorstunden wurden unentgeltlich geleistet.

Allen, die sich am Projekt finanziell oder arbeitstechnisch beteiligten, wurde bei der feierlichen Segnung gedankt.