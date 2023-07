Millionen-Investition für Dorfzentrum mit Markt, Café & Boulderhalle

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Baumeisterarbeiten für das neue Feuerwehrhaus an die Firma Leyrer+Graf vergeben, mit einem Auftragsvolumen von knapp 1,2 Mio. Euro. „Die Eigenleistungen der Feuerwehr St. Martin verringern diesen Betrag auf 918.000 Euro“, erklärt Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP). Baustart soll im August sein.

Vergeben wurde auch die Planung der Markthalle. Diesen Auftrag über rund 83.000 Euro erhielt die Firma SPS aus Thalgau (Salzburg). Diese Markthalle wird aus einem Kaffeehaus, einem Nahversorger mit Selbstbedienungsbereich und einer Abteilung mit Personal für Feinkost, Post usw. bestehen. „Hier wird auch ein Bereich geschaffen, der der Bevölkerung bei einem Stromausfall zur Verfügung gestellt werden kann. Er wird aus Küche, Aufenthaltssaal und sanitären Einrichtungen bestehen“, sagt Höbarth. Der 290 Quadratmeter große Saal soll auch als Multifunktionsraum für Feiern und Veranstaltungen genutzt werden.

Erste Boulder-Halle im Bezirk

Im hinteren Bereich der Markthalle ist die vermutlich erste Boulder-Halle im Bezirk Gmünd geplant. „Die Halle mit Wänden mit einer Höhe von bis zu 4,5 Metern ist so konzipiert, dass auch Wettkämpfe stattfinden können“, verrät Höbarth.

Geschäftsführender Gemeinderat Roman Pölzl, auch Vorsitzender des Dorfentwicklungsausschusses, hatte die Idee. „Als Alpenvereinsmitglied kommt man zum Klettern und auch zum Bouldern, vor allem mit Kindern. Wir wollen für die Markthalle möglichst viel Frequenz und daher auch überregionale Gäste anlocken. Da war die Boulder-Halle naheliegend. Indoor kann man nämlich in unserer Region nur im Turnsaal in Zwettl in kleinem Rahmen Bouldern“, erklärt Pölzl seine Idee, die auch von der Gemeinde und dem Dorfentwicklungsausschuss unterstützt worden ist.

Der Trendsport Bouldern erreicht St. Martin. Foto: Foto: APA, EXPA/JOHANN GRODER

„Dieser Ausschuss hat viele Stunden in die Planung für das neue Dorfzentrum gesteckt und viele solche Einrichtungen besichtigt. Jetzt steht unser Plan“, so Höbarth. Durch Corona habe sich das Projekt nicht nur verzögert, sondern auch das ursprüngliche Konzept verändert. „Wir haben gesehen, dass die Bevölkerung einen Selbstbedienungsbereich und einen Bereich mit Bedienung und Kaffee will.“ Geplant sei, das in der Badeoase tätige Personal auch in Markthalle und Kaffeehaus einzusetzen. Auch monatliche Märkte sollen zur Steigerung der Besucherfrequenz stattfinden.

Die weiteren Schritte laut Höbarth: „Im September wollen wir die Aufträge zur Errichtung der Markthalle vergeben. Läuft alles optimal, soll heuer noch der Rohbau samt Dach stehen.“

Professionelle Begleitung rund um Förderungen

Einen eigenen Weg geht St. Martin beim Thema Förderungen. „Wir haben eine Firma beauftragt, die dieses Projekt fördertechnisch begleitet“, erklärt Höbarth.

Es ist dies die Firma Pöcklhofer aus Linz. Diese wird alle möglichen Förderungen erheben, beantragen und auch abwickeln. Der Vertrag mit Firma Pöcklhofer, die schon bei der Konzeptentwicklung unterstützt hat, läuft drei Jahre. Als Honorar wurden 10.000 Euro pro Jahr vereinbart. Zusätzlich gibt es für die Firma fünf Prozent Erfolgshonorar pro Förderung. „Wir holen uns professionelle Unterstützer. Sie haben Überblick über mögliche Förderungen. Außerdem ist eine Fördereinreichung sehr arbeitsintensiv“, so Höbarth.

Diese Beschlüsse erfolgten einstimmig.